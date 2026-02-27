En vivo
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Más de 90.000 millones de pesos en transporte de carga por cierre de vía Medellín- Bogotá

Más de 90.000 millones de pesos en transporte de carga por cierre de vía Medellín- Bogotá

Además aseguran que cerca de 100 millones de pesos en transporte de pasajeros son las pérdidas que dejan los tres días.

