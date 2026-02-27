Más de 90.000 millones de pesos en transporte de carga por cierre de vía Medellín- Bogotá

Más de 90.000 millones de pesos en transporte de carga y cerca de 100 millones de pesos en transporte de pasajeros son las pérdidas que dejan los tres días de cierre de la vía Medellín - Bogotá. Viajes se están aumentando hasta en cuatro horas por el gigantesco derrumbe.

Las consecuencias negativas por el enorme deslizamiento que taponó la autopista Medellín - Bogotá a la altura del municipio de San Luis deja graves pérdidas económicas para los transportadores que ven con preocupación como los costos se han aumentado y eso que aún falta por lo menos un día más de cierre en esta zona del Oriente antioqueño.

Samir Echeverri, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, aseguró que hay 15 empresas de buses sumamente afectadas y que, incluso, no es solo lo que están dejando de transportar, sino que tienen que pagar un peaje más de lo habitual.

“Los que van de Medellín a Bogotá, pues tienen un insumo diferente y son más kilómetros de recorrido, pero también un peaje adicional que incrementa los sobrecostos de las empresas. Esto repercute en que son cerca de 100 millones de pesos de pérdidas económicas de las empresas que hacen uso de este corredor”, expresó el señor Echeverri.



Pero no son los únicos afectados, los transportadores de carga, que en muchos casos permanecen estacionados a la espera de que abran nuevamente la vía, indican que por cada día de cierre pierden cerca de 30.000 millones de pesos, hecho por lo que piden una solución rápida en este corredor de carácter nacional.

Y allí no paran los damnificados por el gran derrumbe, ya que los pasajeros aseguran que los viajes aumentaron en varias horas, por lo que hay personas mayores de edad que han preferido no viajar para evitar afectaciones a su salud por los largos trayectos.

“No voy a viajar. Tengo de todo, presión alta, azúcar, de todo lo que usted puede imaginar. Para viajar así no. Que son demasiadas horas”, relató una usuario.

Por su parte, otro contó: “Nosotros lo compramos desde aquí a Ibagué y por mucho que llegue hace 8 horas. Ahora viajamos de aquí a Rio Negro a a Puerto Rico son 12 horas más 7 horas o más para ir a Ibagué”.

Se espera que las labores que hace Invías en el lugar de la emergencia se demore aproximadamente 24 horas, pues el objetivo es que este sábado 28 de febrero esté habilitado por lo menos un carril de la vía Medellín - Bogotá.