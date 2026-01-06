Mauro Wolf, el antioqueño que correrá 100 km para llevar kits escolares a niños de Copacabana

Un deportista antioqueño correrá el próximo fin de semana desde La Pintada hasta Copacabana para recoger útiles escolares que serán entregados a niños de las escuelas más alejadas del casco urbano de ese municipio del norte del Valle de Aburrá.

Aunque ha corrido un sinnúmero de carreras en diferentes distancias y modalidades, una de las más importantes de cada año para Mauricio Echeverri, conocido en redes como Mauro Wolf, es la que corre, desde 2024, por los niños de su natal Copacabana con la iniciativa ‘Yo corro, tu donas’, con la que además de invitar a donar útiles escolares para los menores con menos recursos, quiere enviar un mensaje claro.

“El mensaje que siempre hemos querido tener es que se puede transformar a través del deporte, del running. Eso es lo que hago yo. Una vez corrí 12 horas por la salud mental. Me he dado cuenta de que apegando el deporte a una acción social se puede visibilizar mucho, en este caso, no solo se motiva a hacer deporte, sino también para correr por una razón más grande”, contó Mauricio en Blu Radio.

La de este año será la tercera versión de este evento deportivo con carácter social. En las anteriores, el deportista recorrió, kilómetro a kilómetro, los trayectos de Copacabana a Sonsón y de Abejorral a Copacabana.



“Es una iniciativa que nació hace dos años, corriendo de Copacabana a Sonsón, 125 kilómetros. La idea de ese reto era correr 24 horas seguidas, corrimos 25 y lo apegamos a una razón social, que fue recolectar útiles escolares para los niños de escasos recursos en Copacabana”, recordó.

Para el próximo fin de semana, el recorrido comenzará a las 8 de la noche del sábado en La Pintada, y pasando por el Alto de Minas, el parque de Santa Bárbara y el parque de Caldas, arribará a Copacabana a eso de las 11 o 12 del domingo. Todo, con un objetivo trazado más allá del ritmo o pace.

“Yo siempre he dicho adquirir un kit escolar por cada kilómetro, entonces la idea es recorrer 100 kilómetros y, por lo menos, recoger 100 kits escolares”, añadió el deportista.

Quienes deseen donar pueden hacerlo en especie acercándose a dos carros durante el recorrido y quienes quieran vincularse desde otros lugares, pueden hacerlo replicando el recorrido en redes o a través de la llave @NequiMau7505.