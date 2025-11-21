En vivo
Medellín abre 4.000 cupos de Matrícula Cero para el primer semestre de 2026: hay menos requisitos

Medellín abre 4.000 cupos de Matrícula Cero para el primer semestre de 2026: hay menos requisitos

Será una inversión de más de 37.000 millones de pesos. Sapiencia indicó que flexibilizó los requisitos teniendo en cuenta estudiantes que también trabajan o que cursan dos carreras.

