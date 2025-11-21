Medellín abre 4.000 cupos de Matrícula Cero para el primer semestre de 2026: hay menos requisitos

En suma al programa Matrícula Cero del Gobierno nacional, en la capital antioqueña se anunció que habilitarán 4.000 cupos más para el primer semestre de 2026, con lo que será un impacto proyectado de 46.667 beneficiados en esta convocatoria que abrió inscripciones este viernes 21 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026.



Requisitos para aspirar a Matrícula Cero en Medellín

Según explicó la entidad, gracias a tener criterios más flexibles, nuevas fuentes de financiación y un proceso de diálogo con las ocho instituciones públicas de educación superior de la ciudad se logró aumentar esta capacidad, conservando los requisitos para los estudiantes de haber nacido en Medellín o demostrar residencia en el último año, ser estudiante o estar admitido a unos de los programas de pregrado y matricular mínimo ocho créditos en el programa que fue admitido.

"Entendemos que la realidad económica de muchos de ellos es que trabajan. Entonces, lo que queremos es que se flexibilicen los requisitos, pero que la exigencia académica siga siendo un rigor que le pertenece a la institución de educación superior, y que se mantenga dentro del, sistema, porque no queremos que salgan del sistema estudiantil. Es flexibilizar requisitos para que más permanezcan y accedan", dijo Salomón Cruz, director de Sapiencia.

La inversión será de 37.674 millones para esta nueva convocatoria, mientras que al cierre de este año en total fueron beneficiados 37.000 estudiantes que accedieron a aproximadamente 50.000 millones de estos recursos destinados para la educación. Justamente sobre este punto, Cruz destacó que en primer debate del Concejo ya pasó el proyecto de acuerdo del presupuesto, en el que uno de los rubros con más designación será la educación.

"Educación sigue siendo el tema de mayor interés y de mayor esfuerzo que nosotros como administración tenemos y le presentamos al consejo. Más del 30% del presupuesto va para temas relacionados con educación y son más de 108 mil beneficios que esperamos entregar en el cuatrienio", expuso el director.



¿Qué instituciones tienen Matrícula Cero en Medellín?

El programa aplica para el ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.