Medellín busca tener su propio Times Square con pantallas gigantes en El Poblado y la 70

La ambiciosa iniciativa pretende implementar áreas de reglamentación especial para la utilización de pantallas visuales de gran formato, como sucede en Tokio con el imponente Shibuya, Londres con Piccadilly y Nueva York, con el reconocido Time Square , las cuales movilizan grandes flujos de capital y concentran la publicidad en zonas específicas, volviendo estos sectores en verdaderos atractivos turísticos.

Por ejemplo, el Time Square es uno de los lugares más visitados del mundo y que, al año, recibe a 50 millones de personas, con el crecimiento del turismo en Medellín, argumentan que no sería de todo descabellado implementar lo mismo en la ciudad.

El concejal de Medellín, Santiago Narváez, líder de la iniciativa, explicó que es necesario ubicar pantallas de gran formato para la publicidad, pues así, la capital antioqueña se pondría al nivel de las grandes ciudades en cuestión de turismo.

El proyecto, que ya cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, espera generar una derrama económica importante, la cual será invertida en proyectos sociales, pues ciudades como las anteriormente mencionadas generan ingresos económicos por más 2.500 millones de dólares en un año, en lo respectivo a la venta de espacios publicitarios.

"Lo primero es que va a poner un tema de derrama económica para la ciudad, que hoy hay un montón de vallas digitales que no están pagando lo que le deben pagar al Distrito, y que además no tienen los permisos. Lo segundo, que en las áreas de reglamentación especial se pueden volver zonas turísticas a través de la ciencia, la tecnología y la innovación", explicó el concejal.

Esta iniciativa se enfoca en vías como la 10 del Poblado, sectores de la 70, Provenza y otros lugares que son de gran afluencia y movilidad.

La concejal de Medellín, Janeth Hurtado, explicó a Blu Radio, que adicionalmente se prevé que en la regulación se ajuste el tamaño y se amplié el horario de los elementos publicitarios exteriores en la capital antioqueña, 24 horas para la disponibilidad.

"Lo que va a hacer esto es que va a permitir flexibilizar y tener unos tamaños diferenciadores enmarcados precisamente a través de los criterios de identificación y delimitación que tenga la mesa intersectorial de espacio público. Entonces, desde allí se van a generar las dimensiones. Y lo otro es que la ampliación de horarios está enmarcado en darle vida libre. No lo limita el horario, sino que, por el contrario", expresó la funcionaria.

Es importante mencionar que varios sectores han expresado su preocupación, argumentando que llenar a la ciudad de pantallas gigantes no es algo que se haga de un día para otro. Por ejemplo, el abogado litigante y parte del gremio publicitario desde el 2008, Libardo Galeano, explicó que esta regulación no recoge el sentir y la realidad del gremio.

"Las vallas no generan daño en el ambiente y no debería estar sesgado a la mirada de una o dos personas. Hagamos la tarea completa y no tratemos de dar la discusión a la luz de simplemente dos artículos que no recojen el sentir de los que nos dedicamos al gremio, a la publicidad", indicó el abogado.

Vale la pena recalcar, que la iniciativa surge también como una respuesta ante la gran cantidad de publicidad exterior que hay en la ciudad y según algunos concejales, lo poco rentable que se han vuelto, las vallas y otros formatos de publicidad estática. Con la publicidad visual en pantallas led, se podría vender más espacios y generar una mayor retribución tributaria para el beneficio de proyectos en la ciudad.

En este momento, se sigue debatiendo en el Concejo de Medellín la viabilidad del proyecto de acuerdo 37 de 2024, que modifica el Acuerdo 36 de 2017, el cual regula la publicidad exterior visual en Medellín, para así modificar los artículos 18 y 19, en los cuales se enmarca la iniciativa.