Medellín Despierta: con horarios extendidos en el comercio la capital antioqueña vive la jornada

Este sábado 16 de diciembre quienes en Medellín aún no han comprado sus regalos de Navidad o aguinaldos, no podrán decir que no tuvieron tiempo para hacerlo.

Aprovechando la quincena y la temporada decembrina, vuelve la jornada ‘Medellín Despierta’, como una alternativa para incentivar el comercio y, en el caso del centro de Medellín, para apoyar a los comerciantes que hace solo unos días se vieron afectados por un voraz incendio en el sector de El Hueco.

Ana María Betancur, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia explicó que la jornada se extenderá hasta las 12 de la noche y no solo será en el centro de la ciudad, sino también en el corredor comercial de la 68 en Castilla y en Buenos Aires, en el corredor de Ayacucho.

"Como siempre la Administración Distrital ha dispuesto tomas culturales pedagógicas y comerciales, aprovechando que coincide también con esta fecha de quincena en la que tendremos el acompañamiento de toda la disposición del distrito", expresó la funcionaria.

A lo largo del día los asistentes no solo podrán comprar, sino también disfrutar de presentaciones artísticas y diferentes actividades dentro de los centros y pasajes comerciales, donde además se hará un refuerzo en temas de seguridad para los visitantes.

Finalmente, a todo esto se suma el Metro de Medellín que estará operando también hasta la medianoche, para que quienes aprovechen la jornada comercial y cultural, puedan regresar a sus hogares con la tranquilidad de tener garantizada la opción de tomar el transporte público.

