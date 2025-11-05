En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín espera llegar al 2027 con 4.200 cámaras de videovigilancia instaladas

Medellín espera llegar al 2027 con 4.200 cámaras de videovigilancia instaladas

Actualmente, todas las cámaras funcionan, a excepción de unas 200 que se encuentran en mantenimiento. Para finalizar el actual periodo de gobierno, se espera aumentar en más de mil el total.

Publicidad

Publicidad

Publicidad