Medellín espera llegar al 2027 con 4.200 cámaras de videovigilancia instaladas

Medellín espera llegar al 2027 con 4.200 cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, mil más de las que tiene actualmente. Cerca de 200 están en mantenimiento y, con el uso de inteligencia artificial, se espera optimizar su operación para el esclarecimiento y la prevención de delitos.

A pesar de que delitos como el homicidio y el hurto son los que generan mayor preocupación entre los ciudadanos, las autoridades destacan importantes avances en la implementación y fortalecimiento del sistema de videovigilancia, que actualmente cuenta con cerca de 3.200 cámaras en toda la ciudad.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que la operación y el crecimiento de todo el sistema ha sido uno de los principales objetivos de la administración de Federico Gutiérrez.

Actualmente, todas las cámaras funcionan, a excepción de unas 200 que se encuentran en mantenimiento. Para finalizar el actual periodo de gobierno, se espera aumentar en más de mil el total de estos dispositivos, que, según Villa, en especial las de reconocimiento de placas, han contribuido a la reducción de delitos de alto impacto.



"De esas más de mil cámaras que vamos a adquirir para este cuatrienio, adicionales, alrededor de 600 o 700 se espera precisamente que sean cámaras LPR, es decir, Medellín va a pasar de un poco más de 500 cámaras LPR a tener 1.100, 1.200 cámaras LPR cuando estemos culminando precisamente este cuatrienio", dijo Villa.

Según indicó el funcionario, uno de los grandes retos es la operación de un número cada vez mayor de cámaras, por lo que la inteligencia artificial será clave en el C5, el centro integrado de seguridad cuya construcción ya avanza en el sector de Barrio Triste.

Además del monitoreo, el complejo —que contará con un área total de 18.800 metros cuadrados— tendrá sistemas integrados con organismos judiciales y con el mismo sistema de emergencias 123, para responder de manera eficiente a cualquier situación que se registre.