Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Menor herido con bala perdida en Medellín fue operado; buscan responsables de los disparos

Menor herido con bala perdida en Medellín fue operado; buscan responsables de los disparos

La Policía en Medellín analiza la ojiva de la bala pérdida que impactó a un niño de 8 años en la sala de su casa.

FOTO UCI REFERENCIA BGA.jpeg
FOTO: Unidad UCI en Bucaramanga- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Mientras que en un centro asistencial sigue luchando por su vida el niño de ocho años de edad impactado en su cabeza por una bala pérdida cuando se encontraba en su vivienda del barrio Villa Lilliam, siguen las investigaciones de las autoridades para determinar las circunstancias en las que se registró este nuevo hecho que ha generado consternación en el centroriente de Medellín.

Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, hasta el momento se ha podido determinar que el proyectil ingresó por el techo de la casa, y para dar también con responsable del disparo realizan inspecciones al inmueble y entrevistas con testigos.

En medio de estas labores, indicó el uniformado, ya está siendo analizada la ojiva que penetró el cráneo del niño y que lo tiene internado en el Hospital San Vicente Fundación.

"Se recolectó la ojiva que había sido o que penetró el cráneo del menor. Esta va a ser sometida a las actividades de laboratorio de criminalística. Obviamente, eso nos va a servir muchísimo para empezar este trabajo de identificación de quién o de qué irresponsable pudo haber generado este disparo, tal vez hacia el aire", informó Castaño.

Una de las principales hipótesis de la situación es que se haya tratado de un disparo al aire, por lo que las autoridades solicitaron a la ciudadanía cualquier información que también permita individualizar al responsable para capturarlo.

