Ministra de Agricultura defiende la declaratoria de APPA en Antioquia

Desde hace varios meses, el Gobierno nacional ha buscado tener control sobre la distribución de la tierra en Colombia y emitió la resolución 377 del Ministerio de Agricultura que busca delimitar más de 250.000 hectáreas en Antioquia para actividades agrícolas, dejando de lado el uso de la tierra para actividades como minería y ganadería.

Ante esto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó y denunció esta medida; además, a través de su cuenta de X, aseguró que desde el departamento no dejarán de "dar la batalla" para evitar que el Gobierno se involucre en la autonomía territorial.

Gobernación de Antioquia

“En Concordia, ahora el Gobierno Petro podrá decidir sobre usos productivos del suelo y establecer restricciones a ciertas actividades económicas. Esta disposición, que se da desde un frío escritorio en la capital, es cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales. Es una afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos que está definida en la Constitución”, dijo.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió asegurando que esta resolución no limita la actividad agropecuaria, sino que permite que 13.000 hectáreas de tierra en Concordia, Antioquia tengan lo que ella llama como garantía de protección para la producción.



"Será el municipio, quien tiene la facultad constitucional de regular el uso del suelo, quien sobre esta determinante establezca los usos permitidos, compatibles y los prohibidos", explicó la ministra.

Finalmente, la jefe de cartera indicó que para garantizar la producción de alimentos es necesario sembrar los en suelos específicos con condiciones geológicas adecuadas.