Hay molestia y frustración en el oriente antioqueño por aplazamiento de consulta para Área Metropolitana. La decisión afecta a los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión, donde ya se había adelantado la pedagogía ciudadana para la jornada electoral que estaba prevista para el 9 de noviembre y que no se realizará, debido a que el Ministerio de Hacienda no giró a tiempo los recursos necesarios.

Varios alcaldes del Oriente antioqueño expresaron su inconformidad con la suspensión y aseguraron que el Oriente necesita una figura de coordinación para enfrentar retos comunes en movilidad, medioambiente y ordenamiento territorial.

"La Registraduría, desde junio, anunció la consulta popular y tuvo desde junio hasta el momento para asignar los recursos y vemos que esto es una violación a la democracia, no solamente de Antioquia sino del oriente antioqueño", declaró el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas.

Otros mandatarios locales, como los de La Ceja y El Carmen de Viboral y El Retiro, coincidieron en que la falta de recursos del Gobierno nacional demuestra desinterés por el desarrollo del Oriente antioqueño, una subregión que ha crecido de manera acelerada y que requiere planeación conjunta.



"¿Qué más antidemocrático que impedir que sean los ciudadanos quienes decidan? Eso precisamente hace parte de los gobiernos totalitarios. Por eso desde aquí llamamos la atención para que ojalá se permita hacer esta elección, y aun así, para entender que en el oriente antioqueño ya se presentan hechos metropolitanos", afirmó Santiago Montoya, alcalde del municipio de El Retiro.

Recordemos que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había interpuesto días atrás una tutela contra el Ministerio de Hacienda por no realizar el giro a tiempo, advirtiendo que esta omisión podría afectar la consulta, lo que finalmente ocurrió.

Mientras se espera que la Registraduría reprograme la jornada electoral, el futuro del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás queda en pausa, y con él, las expectativas de integración de más de 400.000 habitantes del Oriente antioqueño.

