Montaña que generó emergencia en Itagüí donde murió una persona se sigue moviendo

A casi cinco meses de la tragedia por la avalancha en la vereda Los Olivares de Itagüí, autoridades advierten que la montaña que generó la emergencia se sigue moviendo. Mientras sigue la atención de más de 40 familias evacuadas, avanza la contratación de estudios para evaluar el estado del terreno

A pesar de varias semanas consecutivas con bajas lluvias en el Valle de Aburrá, varios son los puntos críticos que siguen atendiendo las autoridades con el fin de evitar emergencias ante temporadas de mayores lluvias que se pronostican para el último trimestre del año.

Este el caso de la vereda Los Olivares en el municipio de Itagüí donde una avalancha a inicios de mayo generó afectación para más de 40 familias y la muerte de una persona.

Diego Torres, alcalde de esta localidad, advirtió en Blu Radio que a pesar de la evacuación completa de personas en zona de riesgo y que siguen siendo atendidas con subsidios de arrendamiento temporal, hay incertidumbre sobre la eventual habitabilidad de la zona, pues la montaña donde se originó la emergencia sigue registrando movimientos.

“Hay un movimiento en masa que continúa. La montaña viene cediendo y los geólogos, todo el equipo estructural sabía que eso iba a ocurrir. De forma responsable que hicimos, evacuamos a todas las familias y le estamos entregando en este momento un su un auxilio mensual para el tema del arrendamiento”, dijo.

El alto nivel de las precipitaciones registradas y la deforestación son algunos de los aspectos que han facilitado nuevos desprendimientos de tierra en el lugar, por lo que ya en etapa precontractual avanzan las gestiones para realizar un estudio detallado que permita determinar las acciones de mitigación del riesgo que se deben ejecutar y así también definir un posible retorno de las familias damnificadas.

“La capacidad del agua en el sector, pues que empezó a lavar la montaña y la viene lavando y se ha ido moviendo. Nosotros decidimos hace 20 días hacer un estudio de detalle para saber qué podemos hacer en la montaña. Eso nos va a indicar si podemos o no podemos hacer alguna obra de intervención porque el talud de la montaña se sigue moviendo y a medida que va va bajando, va generando acciones en la comunidad”, aseveró.

Según pronósticos del Ideam, se espera que las lluvias retornen con mayor frecuencia durante los últimos tres meses del año, por lo que autoridades de Gobierno y gestión del riesgo procuran agilizar gestiones que permitan prepararse de mejor manera para la temporada.