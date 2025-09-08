Muertes violentas en Andes aumentaron un 500 %: la víctima más reciente fue un hombre

El reciente asesinato de un hombre en Andes aumenta en un 500% las muertes violentas en comparación con el año anterior. Las alarmas están encendidas de cara al inicio de la cosecha cafetera.

En los próximos meses el Suroeste de Antioquia será una de las subregiones sobre las que estará puesta la mirada de la autoridades de seguridad en el departamento, no solo por el desarrollo de la cosecha cafetera, sino por algunos focos delictivos que siguen generando preocupación.

Este es el caso del municipio de Andes, uno de los más importantes de la subregión, donde el reciente crimen de un joven de 26 años identificado como Luis Sebastián Castaño marcó la muerte violenta número 39, un caso menos que el total reportado en todo el 2024.

Esto representa un incremento de casos superior al 500% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Disputas por el control del microtráfico entre grupos locales estaría marcando este fenómeno que podría agudizarse durante la cosecha cafetera que inicia. Al respecto Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

“El enfrentamiento permanente entre organizaciones delincuenciales y el clan del Golfo por el control del microtráfico, pues ha sido un poco ágil o complejo. Hemos logrado, digamos, minimizar y reducir un poco el delito que más ha estado afectando la región que es el domicilio”, aseguró.

Se espera que durante la temporada cafetera más de 400 policías y 300 soldados acompañen las diferentes actividades en el Suroeste para evitar delitos como la extorsión, el secuestro, el hurto y el homicidio.

Alrededor de las diferentes estrategias que se implementarán estarán entidades como la Fiscalía General, Migración Colombia, Bienestar Familiar y la Federación Nacional de Cafeteros.