Murieron por falta de auxilio: retrasos impidieron llegada de ayuda a Amalfi, dice Sec. Seguridad

Desde el gobierno departamental, se había advertido al ministro de Defensa, en junio pasado, sobre la situación en esa zona de Antioquia.

Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en medio de ataque con dron
Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi.
Foto: Apoyo Héctor Santamaría
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 01:48 p. m.

El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi.

Desde el gobierno departamental, se había advertido al ministro de Defensa, en junio pasado, sobre la situación en esa zona del departamento.

"Lo primero que hay que decir es que esta es una zona sumamente conflictiva y, evidentemente, el llamado que le hicimos al Gobierno no fue atendido. Si hubiera sido atendido, no hubiéramos tenido una situación como esa"

A su vez, el secretario Martínez Guzmán denunció un retraso significativo en el apoyo y rescate de los heridos.

"Se murieron todos, se fueron muriendo en el transcurso del día, en el transcurso de las horas, porque ahí no recibieron auxilio de absolutamente nadie", aseveró el secretario, mencionando que ni la comunidad (por temor) ni las fuerzas de seguridad llegaron a tiempo.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

"¿No tienen capacidad? ¿Ya no tienen capacidad o no hubo voluntad de llegar? Una de dos", indicó el funcionario, quien a su vez criticó la falta de seguridad para los policías que realizaban las tareas de aspersión, dado que la zona es conocida por su peligrosidad.

Contrario a posibles excusas, el secretario afirmó que "las condiciones climáticas estaban dadas para ingresar al área" el día de ayer, incluso, permitiendo la entrada del helicóptero afectado.

"Hoy, a primera hora, fueron recuperados los cuerpos. Por fin, hoy, a primera hora, pudieron ingresar y extraer los cuerpos de los policías asesinados y los heridos", indicó Martínez.

Escuche la entrevista completa aquí:

