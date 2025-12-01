Murió conductor de camión que tuvo aparatoso accidente en la loma de Los Balsos en Medellín

Conductor de camión perdió el control, colisionó con postes de luz y otros vehículos en la Loma Los Balsos de Medellín y falleció en el sitio. Las autoridades trabajan en la zona para remover jabones y detergentes que llevaba el vehículo de carga para restablecer la movilidad.

El grave accidente de tránsito se registró en el sector de Los Balsos, aproximadamente a 400 metros de la glorieta La Poda, hechos en los que se vieron involucrados un camión y dos automóviles con afectaciones leves, dejando como saldo el fallecimiento del conductor del vehículo de carga.

El siniestro, clasificado como volcamiento, dejó gran cantidad de jabón sobre la vía, proveniente de lo que transportaba el camión, lo que generó una afectación en la movilidad en esa zona de El Poblado.

“Un vehículo tipo tracto camión pierde el control por causas que son materia de investigación. Colisiona con una barrera de contención llevando a su paso dos postes de energía, volteándose dicho vehículo y falleciendo el conductor en el lugar de los hechos”, reportó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.



Por lo pronto, un equipo de la Secretaría de Movilidad, Empresas Públicas de Medellín y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad adelantan labores para la remoción del material, de modo que se pueda restablecer la circulación de manera segura en las próximas horas. Asimismo, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas de este siniestro vial.

Entre enero y el 1 de diciembre de 2025 han muerto 257 personas en siniestros viales en Medellín, lo que representa una reducción del 10,8 % frente al mismo periodo de 2024, cuando iban 288 fallecidos.

Los motociclistas siguen siendo las principales víctimas, con 153 muertes, mientras que 90 personas fallecieron mientras caminaban y cinco en automóvil o bicicleta, respectivamente, según datos del Observatorio de Movilidad de la ciudad.

La mayoría de las víctimas fueron hombres (206) y los grupos de edad más afectados están entre 27 y 59 años.

La comuna con más casos es La Candelaria, con 60 fallecidos en lo corrido del año; a la par que las hipótesis más frecuentes asociadas a los hechos fatales son la impericia en el manejo, desobedecer normas de tránsito y cruzar la vía sin observar.