Música, cine, humor y turismo: así vive Medellín su agenda cultural este fin de semana

Música, cine y otro tipo de festivales en Medellín le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana en la ciudad de Medellín.

Con conciertos, charlas, ferias, poesía y corredores gastronómicos, este fin de semana se celebrará la versión 18 de Festiafro. El evento, que será en el Parque de las Luces, tendrá entrada gratuita para toda la ciudadanía.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalla la importancia de este espacio para la ciudad: "Será un espacio abierto para toda la ciudadanía para reconocer la herencia afro en nuestra identidad como ciudad y nos proyecta como una ciudad incluyente y orgullosa de su historia", señaló el funcionario.

Mientras tanto, este viernes, desde las cuatro de la tarde, el Teatro del Parque Explora será el escenario de la primera muestra Nacional de Cortos de Ciencia Ficción, donde se reunirán producciones colombianas del género y sus realizadores en torno a proyecciones y conversatorios.



Sara Lugo, una de las organizadoras del espacio, cuenta detalles sobre los cortos que estarán en proyección: "Recibimos 21 cortometrajes de 5 ciudades y la muestra está atravesada por diversas preguntas, como los universos paralelos que estamos imaginando", detalló.



Humor en Medellín

Además, el humor también estará presente con Monólogos Sin Propina y un show con contenido especial que reúne las mejores rutinas, viejas y nuevas de los tres humoristas. Serán dos noches, viernes y sábado, donde Frank Martínez, Adrián Parada y Chicho Arias reviven los momentos más memorables de su carrera, con el humor que los ha convertido en referentes del stand-up comedy. El espacio tendrá lugar en el Teatro de la Universidad de Medellín.

"Durante 4 fines de semana, vamos a empezar el tercero, viernes y sábado tendremos función de humor negro. Estamos muy felices, esperamos que se termine llenando. Los esperamos en el Teatro de la Universidad de Medellín", señaló Chicho Arias, uno de los integrantes de Monólogos Sin Propina.

Finalmente, otro evento que marcará la agenda cultural este fin de semana será Colombia Travel Expo, feria de turismo que se realizará en Plaza Mayor y tendrá 360 casetas, 170 compradores y 1.400 expositores.