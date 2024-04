No era chisme: hombre que iba a ser linchado en Medellín sí abusó sexualmente de una niña de 9 años

Hace unas semanas se conoció el caso de un hombre que fue acusado de abusar sexualmente a su hijastra en el barrio Picacho de Medellín. Por este caso, la comunidad del sector intentó linchar con todo tipo de objetos contundentes al hombre que tuvo que ser protegido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Luego de que las autoridades no encontraran a la menor en la vivienda y tanto la madre como la abuela de la niña desmintieron la información, el hombre fue dejado en libertad.

Casi un mes después del intento de linchamiento, Blu Radio habló con Marcela Ruiz, familiar de la menor de 9 años quién señaló que todo el proceso se ha demorado, pero que lastimosamente los exámenes que le realizaron a la niña indicaron que sí había sido accedida carnalmente, "sí, sí es confirmado que la niña es abusada o fue abusada sexualmente".

Luego de interponer la denuncia pertinente, esta semana se emitió la orden de captura contra el hombre. Mientras esto pasa, la familia de la menor pide que la ciudadanía les ayude para poder capturar al señalado y que pueda haber justicia.

Sin embargo, y como en una primera instancia, la madre de la menor estuvo del lado de su pareja sentimental e, incluso, huyó con él. Según lo que cuenta la prima de la mujer cuando le contaron qué estaba pasando estuvo muy tranquila.

"Dijo que no, que ella no iba a dejar el marido por ella, que ella era la insinuadora. Y yo le decía, pero si tiene nueve añitos, cómo vas a decir que es la insinuadora y dijo sí, que ella es la insinuadora, entonces que no iba a dejar al marido por la niña", aseguró Ruíz.

Además, asegura la familiar de la niña de 9 años que la menor no solamente sufrió abusos sexuales, sino que también la madre la agredía físicamente.

"La niña no solo fue abusada sexualmente, sino que ella sufrió muchos maltratos por parte de la mamá. Pudieron registrar con una correa que ella le pegó en varias ocasiones y la hebilla se le incrustó y le rompió la piel a la niña", confirmó la familiar de la menor.

Tras la ida de la madre, Marcela quedó con la custodia de la menor y, de momento, se hace responsable de la niña que estuvo tres días hospitalizada y que luego de lo sucedido han reportado episodios de llantos, ya que también la tuvieron que trasladar a otro colegio. Sin embargo, afirma la familia que la alcaldía de Medellín siempre ha prestado todas las atenciones necesarias.