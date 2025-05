No hay red criminal: vocera de señalados de retener extranjeros en discotecas de Medellín

Tras el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la captura de diez personas que presuntamente pertenecían a un grupo delincuencial denominado El Ghetto, señaladas de secuestrar, agredir y extorsionar a ciudadanos extranjeros en las discotecas Dharma Night Club y The Ghetto by Dharma, ubicadas en el Parque Lleras, la vocera de los imputados, la abogada Violed Soleyde Roldán, aseguró que estos no pertenecen a una organización criminal ni existe evidencia para hablar del delito de concierto para delinquir.

Además, las autoridades se han referido a Ana Isabel Rojas, administradora y representante legal de los locales implicados, con el alias de 'la Madrina', lo que, según la defensa, podría atentar contra el buen nombre de la mujer, quien también fue descrita por las autoridades como la cabecilla de la organización. Según el alcalde Gutiérrez, el modus operandi consistía en “inflar las cuentas de los extranjeros, y cuando estos se daban cuenta de la situación y reclamaban por los altos precios, la banda decidía extorsionarlos, golpeándolos, e incluso amenazándolos y tomándoles sus huellas dactilares”.

Sin embargo, de acuerdo con la defensa, no hubo retención ni agresión, y una de las teorías que manejan es que los extranjeros dieron esta versión con el fin de lograr que se les reembolsaran los fondos que pagaron en los establecimientos.

Con respecto a los otros nueve imputados, la abogada defensora indicó que son trabajadores de los establecimientos, pero cuentan con evidencia de que varios de ellos no se encontraban en los lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Los diez implicados fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado, y en este momento enfrentan penas de hasta 60 años de cárcel. De acuerdo con la defensa, ya se apeló la medida de aseguramiento en centro carcelario que se les impuso.

Cabe mencionar que, como enfatizó el alcalde de la capital antioqueña, a estos dos establecimientos se les aplicará la medida de extinción de dominio.