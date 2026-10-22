Obras, exportaciones y aumento de productividad, los principales compromisos del Gobierno con Urabá

La conexión vial con Medellín, la competitividad portuaria, la transformación de la producción agrícola y la búsqueda de nuevos mercados internacionales concentraron las principales conclusiones del encuentro realizado en las últimas horas en Urabá, con participación de representantes del Gobierno nacional y actores económicos de la región.

Durante la reunión en el marco de la Misión Crecer en la que estuvieron, además de autoridades regionales, el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros Elsa Noguera y Mauricio Gómez, uno de los asuntos centrales fue la necesidad de acelerar las obras que permitan aprovechar la posición estratégica de esta subregión antioqueña y fortalecer su capacidad para movilizar mercancías hacia otros territorios y mercados del mundo.

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Desde la cartera de Transporte, la ministra Noguera se comprometió a continuar agilizando los trabajos para poner a punto el Túnel del Toyo, una conexión determinante para reducir los tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá. También se planteó avanzar en la conexión de la autopista Mar 2 con Puerto Antioquia y mejorar la articulación vial con el norte del Chocó.

"Sacar adelante la instalación de los equipos electromecánicos del Toyo para que el próximo año, antes de que finalice temporada de navidad, podamos empezar a utilizar esa importante obra", sostuvo la funcionaria.



Otro de los compromisos expuestos fue ofrecer condiciones de seguridad física y jurídica que generen confianza entre los inversionistas y permitan desarrollar proyectos productivos de largo plazo.

En materia agroindustrial, el Ministerio de Agricultura planteó promover la transformación de materias primas procedentes de la zona bananera, con el fin de agregar valor a la producción y facilitar su llegada a mercados internacionales.

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A su vez, desde Comercio se propuso impulsar la apertura de nuevos destinos comerciales y fortalecer el turismo como una alternativa para diversificar la economía de Urabá. Puerto Antioquia también figuró entre los ejes de la discusión por su potencial para dinamizar las exportaciones y mejorar la conexión comercial de la región con el exterior.