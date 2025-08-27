Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ocupan bienes de red que usaba empresas de aguacate para lavar dinero del narcotráfico en Antioquia

Ocupan bienes de red que usaba empresas de aguacate para lavar dinero del narcotráfico en Antioquia

El grupo tenía ganancias superiores a los 140.000 millones de pesos producto del tráfico de drogas a Europa.

Bienes incautados en Antioquia.jpg
Bienes incautados en Antioquia.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 27, 2025 03:02 p. m.

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de realizar labores investigativas logró identificar varias empresas exportadoras de aguacate que eran usadas en Antioquia como fachada de una red criminal que tenía como trasfondo el tráfico de varias toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa.

Luego de comprobar la actividad ilícita se tomaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de 46 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó. Además, se afectaron 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales.

El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Caro, destacó que los bienes de esta red criminal están avaluada preliminarmente en más de 140.000 millones de pesos.

"Con esta fachada habrían consolidado un millonario patrimonio que intentaron camuflar con distintas maniobras. Con esta acción se golpea el músculo financiero de una red que pretendía encubrir los bienes obtenidos ilegalmente, producto del narcotráfico", mencionó Caro.

bien-ocupado-por-lavado-en-empresas-de-aguacates.jpg
Bien ocupado por Fiscalía en Antioquia.
Foto: Fiscalía.

Según destacó la Fiscalía General de la Nación los bienes muebles e inmuebles fueron adquiridos y puesto a nombre de personas cercanas o familiares de los involucrados en la actuación criminal para evitar que las autoridades se dieran cuenta del tráfico de estupefacientes.

La investigación arrojó que entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos de ellos en extradición en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico transnacional de estupefacientes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gobernación de Antioquia

Fiscalía General de la Nación

Extinción de Dominio

Noticias de hoy