Ocupan bienes de red que usaba empresas de aguacate para lavar dinero del narcotráfico en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de realizar labores investigativas logró identificar varias empresas exportadoras de aguacate que eran usadas en Antioquia como fachada de una red criminal que tenía como trasfondo el tráfico de varias toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa.

Luego de comprobar la actividad ilícita se tomaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de 46 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó. Además, se afectaron 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales.

El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Caro, destacó que los bienes de esta red criminal están avaluada preliminarmente en más de 140.000 millones de pesos.

"Con esta fachada habrían consolidado un millonario patrimonio que intentaron camuflar con distintas maniobras. Con esta acción se golpea el músculo financiero de una red que pretendía encubrir los bienes obtenidos ilegalmente, producto del narcotráfico", mencionó Caro.

Bien ocupado por Fiscalía en Antioquia. Foto: Fiscalía.

Según destacó la Fiscalía General de la Nación los bienes muebles e inmuebles fueron adquiridos y puesto a nombre de personas cercanas o familiares de los involucrados en la actuación criminal para evitar que las autoridades se dieran cuenta del tráfico de estupefacientes.

La investigación arrojó que entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos de ellos en extradición en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico transnacional de estupefacientes.