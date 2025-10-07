Otro estadounidense fue inadmitido por Migración Colombia en aeropuerto de Rionegro, Antioquia

Otro estadounidense fue admitido por Migración Colombia en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia. En este caso, el ciudadano norteamericano tenía antecedentes por presuntos hechos de abuso sexual contra menores de edad.

En medio de la estrategia que se tiene entre las autoridades colombianas en conjunto con Estados Unidos y la Alcaldía de Medellín, a otro ciudadano norteamericano no se le permitió su ingreso al país, por riesgo de presunto abuso sexual con menores de edad en la ciudad.

Fue Migración Colombia la entidad que impidió la entrada de un ciudadano estadounidense, que pretendía ingresar al país por el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

Según el informe, este hombre estaba reportado en el sistema Angel Watch que advierte sobre pasajeros con antecedentes relacionados con delitos y abuso sexual contra menores de edad.



Según Migración Colombia consideró que este ciudadano estadounidense representaba un riesgo para la ciudadanía y fue devuelto a su país.



Van varios casos de extranjeros inadmitidos

Son varios los casos de extranjeros que han sido inadmitidos este año en esta terminal aérea, según datos de Migración Colombia ya van inadmitidos 76 extranjeros inadmitidos, solo en el mes de agosto fueron inadmitidos 24.

Es por eso que las autoridades migratorias en Antioquia siguen en alerta para prevenir posibles casos de explotación y violencia sexual, especialmente por parte de turistas que visitan la capital antioqueña.

Debido a esto se han incrementado los controles y la articulación con agencias internacionales con herramientas como el Angel Watch.