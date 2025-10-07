En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ministro Montealegre
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Mauricio Lizcano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Otro estadounidense fue inadmitido por Migración Colombia en aeropuerto de Rionegro, Antioquia

Otro estadounidense fue inadmitido por Migración Colombia en aeropuerto de Rionegro, Antioquia

En este caso, el norteamericano tenía antecedentes por presuntos hechos de abuso sexual contra menores de edad.

ESTADOUNIDENSE INADMITIDO- MIGRACIÓN COLOMBIA.jpg
Estadounidense inadmitido en aeropuerto de Rionegro, Antioquia.
Foto: Migración Colombia
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Otro estadounidense fue admitido por Migración Colombia en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia. En este caso, el ciudadano norteamericano tenía antecedentes por presuntos hechos de abuso sexual contra menores de edad.

En medio de la estrategia que se tiene entre las autoridades colombianas en conjunto con Estados Unidos y la Alcaldía de Medellín, a otro ciudadano norteamericano no se le permitió su ingreso al país, por riesgo de presunto abuso sexual con menores de edad en la ciudad.

Fue Migración Colombia la entidad que impidió la entrada de un ciudadano estadounidense, que pretendía ingresar al país por el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

Según el informe, este hombre estaba reportado en el sistema Angel Watch que advierte sobre pasajeros con antecedentes relacionados con delitos y abuso sexual contra menores de edad.

Según Migración Colombia consideró que este ciudadano estadounidense representaba un riesgo para la ciudadanía y fue devuelto a su país.

Van varios casos de extranjeros inadmitidos

Son varios los casos de extranjeros que han sido inadmitidos este año en esta terminal aérea, según datos de Migración Colombia ya van inadmitidos 76 extranjeros inadmitidos, solo en el mes de agosto fueron inadmitidos 24.

Es por eso que las autoridades migratorias en Antioquia siguen en alerta para prevenir posibles casos de explotación y violencia sexual, especialmente por parte de turistas que visitan la capital antioqueña.

Publicidad

Debido a esto se han incrementado los controles y la articulación con agencias internacionales con herramientas como el Angel Watch.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Migración Colombia

Noticias de hoy

Aeropuerto José María Córdoba

Publicidad

Publicidad

Publicidad