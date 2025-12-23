Pacientes embriagados agredieron a tres auxiliares, un médico y un vigilante en Hospital de Sabaneta

De nuevo se registró una agresión contra la misión médica en Antioquia, esta vez, en las urgencias del hospital Venancio Díaz de Sabaneta, un centro asistencial público que se encuentra en remodelación y donde tres hombres borrachos, que llegaron heridos tras una riña, siguieron la pelea en el lugar en el que les iban a brindar atención en salud.

Según reportó el mismo centro asistencial, los pacientes no estaban satisfechos con tener que esperar, por lo que primero agredieron al vigilante que intentó contener la situación y, posteriormente, a cuatro personas que se desempeñan en el área de triage del hospital. Así lo relató el gerente Luis Fernando Restrepo.

"Al momento del vigilante tratar de intervenir para que estos pacientes tuvieran calma y no fueran tan agresivos, este fue víctima de un ataque por parte de uno de ellos. Literalmente, estaba ahorcando. Fueron demasiado agresivos, nos dañaron una puerta, quebraron vidrios, dañaron algún algún material médico, agredieron a un médico, agredieron a tres auxiliares de enfermería", indicó el directivo.

Restrepo también lamentó que se registraran daños a la infraestructura hospitalaria e insumos que son fundamentales para la atención de urgencias.



Por lo pronto, y con base en videos del sistema de vigilancia del centro asistencial, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos señalados agresores, de 31 y 34 años de edad, por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

El hecho ha generado rechazo en esa localidad del Sur del Valle de Aburrá; el Concejo de Sabaneta emitió un comunicado pidiendo de manera urgente respeto, convivencia y cuidado de lo público.