Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Pacientes embriagados agredieron a tres auxiliares, un médico y un vigilante en Hospital de Sabaneta

Pacientes embriagados agredieron a tres auxiliares, un médico y un vigilante en Hospital de Sabaneta

Tras no soportar la espera en el centro asistencial, primero fue agredido el guarda de vigilancia y luego el personal de salud. Dos fueron capturados.

