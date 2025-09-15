Padre del niño golpeado en Medellín asegura que no sabía nada de su hijo hace varias semanas

La indignación en Medellín no ha parado y por el contrario aumenta con los nuevos detalles que se han conocido sobre el caso del menor de edad que fue brutalmente golpeado por Cristián Alexis González Gallego en el barrio Castilla. El padrastro del pequeño de 4 años fue capturado y se espera que en las próximas horas comiencen su proceso judicial por tentativa de homicidio.

Aunque el menor de edad se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de Medellín, recientemente se conoció el relato de Rafael Botia, padre del niño, y quien reside en Venezuela. El hombre aseguró que se dejó con la madre del pequeño de 4 años hace apenas un par de meses, tiempo desde el cual su hijo vivía con González.

Botia explicó que a pesar de los intentos por comunicarse con su hijo, el hombre hoy capturado habría impedido que se llevaran a cabo las llamadas telefónicas, "no sabía nada de mi hijo y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé".

Sobre González que es conocido como alias 'Lampara' y que sería integrante del grupo delincuencial 'Los Mondongueros', se ha conocido que permanece bajo el poder de las autoridades a la espera de que se legalice su captura.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que el estado del pequeño es extremadamente delicado y por ello se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lamentó el hecho y anunció la activación inmediata de la ruta de protección en conjunto con la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.