Pelea entre vecinos de un conjunto residencial en La Ceja, Antioquia, dejó tres heridos

La intolerancia en Antioquia no para y esta vez una pelea entre vecinos dejó a tres heridos con arma traumática en el municipio de La Ceja. El incidente, que dejó a un capturado, es investigado por las autoridades

Las personas en La Ceja, Antioquia, no salen del asombro luego de conocer un hecho de intolerancia dentro de un conjunto residencial en esta zona del Oriente del departamento. Según se ha podido conocer, un hombre con antecedentes por otros altercados se acercó hasta una pareja de esposos para, al parecer, increparlos sin motivo alguno.

Una vez comienza el altercado, el victimario sacó un arma traumática y primero le disparó a una mujer y ante la reacción de varias personas, el señalado también acabó hiriendo a otros dos hombres, uno de ellos con heridas de consideración en su pecho y las extremidades.

Geovany Henao, secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja, lamentó el suceso en el que también se habría involucrado la mujer del agresor, al usar gas pimienta para evitar que su esposo fuera golpeado por sus vecinos.

“Rechazamos de manera categórica los lamentables hechos ocurridos donde una discusión entre vecinos termina con actos de violencia, no podemos permitir que los conflictos se resuelvan con agresiones”, indicó.

La información que entregan los habitantes en este municipio del Oriente antioqueño indican que el hombre tenía problemas de convivencia, al punto de afirmar que era parte de un grupo delincuencial de Medellín. Incluso, varias personas habrían interpuesto denuncias contra el agresor en la Fiscalía General de la Nación.

Por el momento, las tres personas heridas se encuentran recuperándose de sus heridas, mientras que el victimario se encuentra a la espera que las autoridades competentes definan su futuro judicial.