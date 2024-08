Pese a millonaria inversión en aeropuerto de Rionegro, su expansión sigue enredada

Reciente comisión de seguimiento de la bancada antioqueña en el Congreso al futuro aeroportuario del departamento siguió planteando varias dudas frente a implicaciones del desarrollo del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, el segundo más importante en tamaño y operación del país.

Si bien el director de la Agencia Nacional de Infraestructura anunció a más tardar a enero de 2025 iniciarán obras de ampliación y optimización de la terminal existente con la construcción de nuevas posiciones de parqueo, más puertas de abordaje y la adecuación de salas de pasajeros, recursos aún siguen siendo cortos para una solución definitiva a las necesidades de la terminal aérea.

Aunque la inversión para dichas intervenciones, que durarán cerca de un año, pasó de 46 mil millones de pesos a 146 mil, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, reconoció que solo para adquirir los predios que requiere la expansión del aeropuerto se necesita un billón de pesos.

Además piden que a los propietarios se les reconozca el valor comercial de sus tierras, lo que garantice que puedan quedar en iguales o mejores condiciones tras su salida de la zona por la obra.

"La petición que hacemos desde la Alcaldía es claridad, la misma que demandan los propietarios y que los predios se adquieran a precios comerciales para poder garantizar el poder adquisitivo de ellos", dijo el mandatario.

Sin embargo, los líos para el proyecto de ampliación no pasa solo por lo financiero, pues los propietarios de 361 predios siguen pidiendo que estos sean desafectados del polígono inicialmente demarcado ya que no se ha iniciado con una oferta formal de adquisición y no pueden realizar ningún tipo de transacción ni remodelación en ellos.

En la reciente reunión el personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo, insistió que la Aeronáutica Civil y la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio deben ponerse de acuerdo.

"Los predios tienen que desafectarse. Ya no hay acto administrativo que afecte esos predios. Lo que hemos tenido es que entre ambas entidades se tiran la pelota, que el uno le debe decir al otro o que es el otro el que debe indicar", argumentó Restrepo.

Según estimaciones de mediados del año anterior el Plan Maestro para la construcción de la segunda pista del José María Córdova ya estaba en 3.7 billones de pesos, cifra que podría incrementar rápidamente con el paso del tiempo por la valorización de esta zona del Oriente antioqueño.