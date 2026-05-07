Piden a UNP evaluar seguridad del presidente del Concejo de Medellín tras riesgos por amenazas

Días después de que saliera a la luz la parranda vallenata que hicieron los cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí y tras las denuncias que se hicieron desde el Concejo de Medellín, Blu Radio conoció que el presidente del recinto, Alejandro de Bedout, fue víctima de lo que, al parecer, es una amenaza orquestada desde el Sur del Área Metropolitana.

La información conocida por Blu Radio es que el pasado viernes 24 de abril, un hombre no identificado intentó ingresar a las instalaciones del Concejo de Medellín con el propósito de ubicar a de Bedout, manifestando portar un “mensaje” proveniente de la cárcel de Itagüí.

Una vez se conoció la delicada información, fue interpuesta la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se informó a la Alcaldía de Medellín el sábado 25 de abril con el fin de activar las acciones institucionales pertinentes, ya que el corporado no tiene un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.

Por su parte, y a pesar de que el hombre que, al parecer, llevaba una amenaza para el concejal se fue rápidamente tras no poder hablar con de Bedout, ese mismo sábado 25 de abril se realizó una sesión extraordinaria en el recinto para hablar sobre las amenazas al presidente del Concejo de Medellín y otros concejales como Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón o Andrés Rodríguez.



Aunque poca información hay de la persona que llevaba el “mensaje” desde la cárcel de Itagüí, ni quien dentro del penal de máxima seguridad estaría interesado en abordar mediante terceros al presidente del Concejo de Medellín, el 29 de abril la UNP inició el trámite para validar la seguridad de Alejandro de Bedout sin que hoy, ocho días después, se conozca una medida de protección para el concejal de Creemos.

Por tal motivo y ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Seguridad de Antioquia envió un oficio en donde dice, “se solicita a la Unidad Nacional de Protección evaluar la pertinencia de priorizar el estudio de nivel de riesgo del señor Alejandro de Bedout Arango, incorporando los hechos recientemente descritos y el contexto territorial en el que desarrolla su labor, así como valorar la adopción de las medidas correspondientes conforme a los procedimientos establecidos”.

Blu Radio conoció que la Gobernación de Antioquia le solicitó a la UNP evaluar medidas de seguridad del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, tras conocer que el pasado 24 de abril, un hombre enviado desde la cárcel de Itagüí intentó entregarle un “mensaje” en… pic.twitter.com/2Rfclhcmx2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 7, 2026

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Igualmente cabe mencionar que a parte de que de Bedout no tiene esquema de seguridad, dos veces la UNP le ha negado al presidente del Concejo de Medellín las medidas de seguridad por lo que solo cuenta con un apoyo especial de la Policía Nacional.

El documento conocido por Blu Radio y firmado por el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, tiene copia al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al ministro del Interior, Armando Benedetti; a la defensora del Pueblo, Iris Marín; al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.