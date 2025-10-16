Polémica por feria popular sobre brujería organizada por Comfama en Medellín

Gran controversia ha generado en Medellín la feria Brujería, un evento organizado por Comfama que tendrá lugar el 17 y 18 de octubre en el Claustro San Ignacio y la Plazuela San Ignacio. Más allá de una variada programación cultural, la feria ha generado voces en contra por no ir en sintonía con la religión y “los valores”.



¿Por qué hay polémica alrededor de Comfama en Medellín?

Mientras que la Caja de Compensación ha explicado que esta feria conmemora los 50 años del Primer Congreso Mundial de Brujería, celebrado en Bogotá en 1975, reuniendo a más de 3.000 asistentes; el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel López, no solo pidió que se cancelara el evento, sino que dijo que se está realizando con recursos públicos.

"Increíble que una institución como Comfama esté organizando un evento para este 17 y 18 de octubre de brujería, cuando lo que debería promover son los valores familiares, esos valores antioqueños que están arraigados de dios, de familia, de trabajo. Además, con recursos públicos, parafiscales, pagados por los trabajadores antioqueños", dijo.

Otro de los que se sumó a los cuestionamientos fue el concejal de Medellín, Brisvani Arenas, quien consideró el evento como una amenaza a las tradiciones religiosas de la ciudad.

"Tenemos más de trescientas parroquias en Medellín. Un pueblo creyente, un pueblo que ha sido capaz de salir adelante poniendo su fe en Jesús, en la virgen. Tenemos vírgenes en cada esquina. Aquí no vengan a cambiarnos las tradiciones, no vengan con esas espirituales que no hegemónicas. En este congreso, que es un congreso de brujería, que trae consecuencias nefastas para nuestras familias, para nuestra ciudad, por eso levantamos nuestra voz en contra", declaró el corporado.



Ante ello, la entidad aclaró que los dineros de la compensación familiar no son considerados por la ley como recursos públicos e invitó a quienes han manifestado su inconformidad a entender que “en el país en paz que queremos construir caben todas las formas de ver el mundo y celebrar la vida”. Además, aclaró que el evento no irrespeta ningún credo ni práctica religiosa y recordó que, gracias a la Constitución, en Colombia todas las personas tienen derecho a creer o no creer, así como a expresar libremente sus ideas.

A la par, aclaró que no cancelará el encuentro ni tomará medidas laborales por esta situación, además de señalar que al año reciben un total de ocho millones de espectadores en todos los eventos que componen su oferta cultural.

Otra voz en contra fue la del concejal Andrés Rodríguez, quien calificó como grosería la jornada y cuestionó duramente a Comfama por, según él, destinar recursos de los trabajadores antioqueños a financiar el evento: “¿brujería patrocinada con la plata de la caja de compensación?”, aseguró en sus redes sociales.

Por su parte, el representante Daniel Carvalho respaldó el evento, señalando que es una oportunidad para reflexionar sobre las tradiciones populares y las expresiones espirituales presentes en la región.

Congreso Mundial de Brujería en Medellín

Programación del Congreso Mundial de Brujería 2025

Dos días de charlas, rituales, conciertos y talleres celebrarán el legado del Primer Congreso Mundial de Brujería, con actividades abiertas al público, proyecciones, recorridos y el tradicional Mercado Brujo.

🔮 Viernes 17 de octubre

🕑 2:00 p. m. — Mercado Brujo

Venta de amuletos, pócimas, prendas, libros, bebidas y alimentos.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕓 4:00 p. m. — 50 años del Primer Congreso Mundial de Brujería

Charla / Conjuro: Julián Sánchez González (PhD) y Angélica Cuevas Guarnizo conversan con Gustavo Restrepo Villa.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕓 4:00 p. m. — Ilustración arcana

Taller de creación gráfica.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕔 5:00 p. m. — Congreso Mundial de Brujería

Proyección documental.

🎬 Dirección: Roberto de Zubiría y Sergio Zaraza.

📍 La Capilla del Claustro.

🕔 5:00 p. m. — La cocina, el gran laboratorio alquímico

Mesa de palabras y sabores.

Invitados: La Casa de Vero.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕕 6:00 p. m. — Brujas, herbolarias y parteras

Clase maestra.

Invitada: Claudia Avendaño.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕕 6:00 p. m. — Un canto que sobrevive: Cantaoras de alabaos

Ritual.

Invitadas: Cantaoras del Pacífico, Casatumac.

📍 Zarzo del Claustro.

🕖 7:00 p. m. — Amanrouge y su velada de romanticismo gótico

Concierto.

📍 Patio Teatro del Claustro.

🕗 8:00 p. m. — Recorrido “Venga que sí es pa’ eso: espantos del Claustro”

Recorrido temático nocturno.

📍 Inicio: Claustro, Deck Girardot.



🕗 8:00 p. m. — Gabriela Ponce

Concierto.

📍 Patio Teatro del Claustro.

🌙 Sábado 18 de octubre

🕚 11:00 a. m. a 9:00 p. m. — Mercado Brujo

Amuletos, pócimas, prendas, libros, bebidas y alimentos.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕚 11:00 a. m. — Amuletos y quitapesares

Taller.

📍 Plazuela San Ignacio.



🕚 11:00 a. m. — Introducción a los arcanos mayores

Taller de tarot.

📍 Zarzo del Claustro.

🕚 11:00 a. m. — Brujería en lo popular: el poder de la palabra

Charla.

Invitado: Selnich Vivas.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕑 2:00 p. m. — Reivindicando la brujería

Charla / Conjuro: Feminismo, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Invitadas: Amelia López y Fabrina Acosta Contreras.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕑 2:00 p. m. — Un tejido entre el cielo y la tierra

Astrología para nuestro tiempo.

Invitados: Taller Astrolabio y Oriana Zapata.

📍 Zarzo del Claustro.



🕑 2:00 p. m. — Estampatón Brujo

Jornada gratuita de estampación al aire libre.

📍 Plazuela San Ignacio.



🕒 3:00 p. m. — Kit para rituales

📍 Punto de información.



🕓 4:00 p. m. — Una carta de tarot para finalizar el 2025

Lectura individual.

Invitados: Luz María Peña y Juan Esteban Calle.

📍 Zarzo del Claustro.



🕔 5:00 p. m. — Arte y brujería en América Latina y el Caribe

Charla / Conjuro.

Invitados: María Iovino, Áurea Oliveira Santos y María Teresa Guerrero.

📍 Plazuela San Ignacio.

🕕 6:00 p. m. — Yonna Guajira: símbolos de una danza

Ritual.

📍 Patio Teatro del Claustro.

🕖 7:00 p. m. — Witches, de Elizabeth Zankey

Proyección y charla sobre salud mental.

Invitadas: Luisa Espinal (Círculo Amazonas) conversa con Yasnury Vanegas Moreno.

📍 La Capilla del Claustro.

🕖 7:00 p. m. — Labranza de amaneceres

Danza y performance / Conjuro.

Invitada: Yndira Perea / Compañía Wangari.

📍 Patio Teatro del Claustro.

🕗 8:00 p. m. — Bella Álvarez

Concierto de cierre.

📍 Patio Teatro del Claustro.

