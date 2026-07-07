Por falta de imparcialidad suspenden auditoría de la SuperSalud a la Alcaldía de Medellín

En Medellín sigue la controversia frente a recientes actuaciones de la Superintendencia de Salud a cargo del exalcalde Daniel Quintero frente a procesos de inspección en diferentes entidades, entre ellas la Alcaldía de Medellín.

Luego de que desde el ente de control anunciaran denuncias penales contra el alcalde Federico Gutiérrez, en un juzgado de la capital antioqueña ordenó la suspensión provisional de la auditoría a la administración distrital.

Entre los principales argumentos el Juzgado 21 Laboral del Circuito consideró que había cuestionamientos serios y plausibles sobre la negativa de reconocer las recusaciones formuladas contra el superintendente Quintero y Juan David Duque por su posible falta de imparcialidad.

También la medida cautelar a la espera de un fallo de tutela, destacó que la alcaldía alegó que “los plazos otorgados para entregar 56 requerimientos complejos fueron insuficientes, situación que podría afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa”.



En su pronunciamiento el despacho también destacó que la decisión no impide que la Superintendencia ejerza sus funciones de inspección, vigilancia y control y que solo difiere su realización “hasta que se garantice la imparcialidad de los funcionarios encargados o se resuelva la acción de tutela”.

“Siempre seremos respetuosos de las instituciones y las competencias. Pero es claro que ellos no tienen autoridad moral para venir a montar persecuciones, y mucho menos el Jefe de la banda que hoy responde ante la justicia con 55 imputados por el saqueo que le hicieron a la ciudad”, dijo sobre la determinación en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez.

Las tensiones entre la entidad del Gobierno nacional y otras instituciones regionales como la Fábrica de Licores de Antioquia se producen en medio de las últimas semanas de la saliente administración de Gustavo Petro, por lo que mandatarios locales han calificado las actuaciones de la SuperSalud como revanchas tras la derrota electoral de Iván Cepeda el pasado 21 de junio.