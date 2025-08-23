Prepárese: así serán los cortes de agua para 1.5 millones de personas en el Valle de Aburrá

A pocas horas de que se interrumpa el servicio de acueducto en Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, varios usuarios ya empezaron a recibir en sus celulares los mensajes donde se les advierte si su barrio está o no dentro del corte que se tendrá por las obras de modernización en la planta de potabilización La Ayurá.

Un total de 800 mil hogares, que representan más de un millón y medio de personas, se verían impactados por esta suspensión que se dará de manera escalonada desde las 9:00 a.m. del sábado hasta las 3:00 a.m. del lunes en 32 circuitos distribuidos en estos 5 municipios del Valle de Aburrá.

Las obras se hacen principalmente para asegurar el suministro de agua potable con calidad durante los próximos 50 años y prepararse para los retos que implica el crecimiento poblacional, la variabilidad climática y la sostenibilidad hídrica.

Para mitigar el impacto, EPM dispuso 35 rutas de carrotanques, 30 para el sector residencial y 5 para clínicas, hospitales y grandes superficies, con el fin de garantizar el acceso al agua potable durante el fin de semana.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, indicó la inversión que se tendrá para esta planta y para la planta de Manantiales.

"Las inversiones que tenemos presupuestadas para estos dos trabajos, tanto en Ayurá como en Manantiales, rondan el orden de unos 800.000 millones de pesos. Distribuidos en este momento en la Ayurá, estamos haciendo unos trabajos que pueden representar 250.000 millones de pesos", reportó el directivo.

Fernando Calab, subgerente de Operación en Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó las mejoras que tendrán en la planta.

"Realizaremos la instalación de tres compuertas que nos van a permitir dividir la operación de un canal de entrada de agua, lo que va a facilitar que a futuro podamos tener una mayor flexibilidad cuando tengamos que hacer intervenciones en la planta", destacó.

Recordemos que la planta La Ayurá es una de las más importantes del sistema de acueducto, que abastece al 51 % de los usuarios del sur del área metropolitana. De este porcentaje, el 38 % se verían impactados.