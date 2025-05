Presupuesto de consulta del Área Metropolitana del Oriente antioqueño se conocerá esta semana

Luego de que hace pocos días la Cámara de Representantes avalara el proyecto de un Área Metropolitana para el Oriente de Antioquia, cada vez está más cerca la convocatoria a las urnas para que los mismos ciudadanos del territorio decidan si están de acuerdo con esta figura de planeación regional.

La decisión ahora está en manos de la Registraduría nacional, que ya fue notificada de este aval por parte del Congreso y ahora se encuentra construyendo el presupuesto de lo que costará la consulta popular en las localidades que conforman el Valle de San Nicolás: Rionegro, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Carmen, El Santuario, La Unión, Marinilla y San Vicente.

Voto Foto: pexels

En su más reciente visita a la capital antioqueña, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que a más tardar en la última semana de mayo se tendrá la propuesta financiera para que el Ministerio de Hacienda gire los recursos y así dejar en firme el calendario de esta consulta popular, cuya propuesta ha generado tensiones y resistencia en varios sectores de la subregión.

"Vamos a trabajar con toda agilidad para ojalá tener rápidamente esos recursos y poder convocar a la ciudadanía, por eso obviamente no tenemos una fecha, hasta tanto no tengamos el presupuesto y por eso no hemos presentado el calendario electoral, pero aquí hay todo el apoyo para que la ciudadanía opine, para que la ciudadanía salga a votar y elija como bien tenga", manifestó Penagos.

En medio de estos últimos detalles, la convocatoria a las urnas no podría ser en un lapso menor a tres meses, ni mayor a cinco meses y para que tenga validez se requiere la participación de al menos el 5% del censo electoral de estos municipios.