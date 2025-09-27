Procuraduría pone la lupa a elección de contralor de Antioquia: revisará pruebas de conocimiento

La Procuraduría General de la Nación anunció que intensificará la vigilancia en el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia, con especial énfasis en la aplicación de las pruebas de conocimiento que se adelantan en este territorio.

La entidad aclaró que su papel es preventivo y no busca coadministrar ni avalar las decisiones de las instituciones convocantes. Sin embargo, recalcó que su presencia tiene como objetivo garantizar que el proceso se rija por los principios de transparencia, mérito y objetividad, tal como lo establece la Constitución y la Ley 1904 de 2018.

En este contexto, los procuradores designados deberán verificar con detalle aspectos clave del examen. Entre ellos, la cadena de custodia de los cuadernillos y hojas de respuesta, desde su embalaje hasta su entrega en las universidades encargadas de calificarlos. También revisarán el registro de asistencia de los aspirantes, los horarios de inicio y finalización de la prueba, y la rotulación y sellado de las bolsas de seguridad. Incluso, el manejo del material sobrante estará bajo observación.

Otro de los puntos que se vigilará será la elaboración de actas detalladas, que permitirán dejar constancia de cualquier novedad o inconsistencia durante la jornada. Estos informes servirán de insumo para decisiones preventivas y, si se presentan irregularidades, podrían derivar en procesos disciplinarios.



Según indicó la Procuraduría, su presencia busca darle un respiro de confianza al proceso, en un concurso que suele estar bajo la lupa por las tensiones políticas y los cuestionamientos sobre su transparencia. La idea es que los aspirantes compitan en igualdad de condiciones y que los ciudadanos tengan la certeza de que el resultado depende del mérito.

El puesto en juego no es menor: el contralor departamental será el encargado de vigilar el uso de los recursos públicos en Antioquia, un cargo que suele despertar fuertes intereses y que, por eso mismo, mantiene la atención tanto de la opinión pública como de los actores políticos.