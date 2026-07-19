Prográmese: así serán los cierres viales por desfile militar de la Independencia en Medellín

Con un recorrido que comenzará en el aeroparque Juan Pablo II y culminará en el Parque de los Pies Descalzos, las autoridades en Medellín indicaron que habrá un gran despliegue para garantizar la seguridad y movilidad durante este lunes festivo 20 de julio.

El tradicional desfile militar este año reunirá a cerca de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de socorro y entidades distritales para conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia.

La jornada iniciará a las 7:00 a. m. para recorrer 4.1 kilómetros por algunos de los principales corredores viales de la ciudad, por lo que la Secretaría de Movilidad implementará cierres viales desde esa hora hasta las 10:30 a. m. sobre la carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y la carrera 58, mientras que 180 agentes de tránsito acompañarán la regulación.

"Por montaje y realización del evento, habrá cierres viales en la carrera 70, las avenidas Bolivariana, San Juan y la carrera 58 desde las 11:59 de la noche del domingo 19 de julio hasta su finalización el lunes 20 de julio. Invitamos a la ciudadanía a planear sus recorridos, tener paciencia, salir con anticipación y priorizar el servicio de transporte público". dijo el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.



Por lo pronto, recomiendan a los ciudadanos utilizar, preferiblemente, el transporte público; llegar con anticipación a los puntos del recorrido; y atender las indicaciones de las autoridades de seguridad y movilidad.

Detalles de la jornada

El acto protocolario contará con la presencia del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Durante el desfile participarán unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, organismos de socorro, autoridades de movilidad, veteranos de la Fuerza Pública y delegaciones institucionales.