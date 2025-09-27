Proyecto para modificar financiación de educación superior pública en Antioquia pasó primer debate

En medio de una nutrida asistencia en el recinto de la Asamblea de Antioquia que contó con la participación de comunidades educativas de diferentes instituciones de carácter superior, la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos aprobó en primer debate el polémico Proyecto de Ordenanza número 52 que busca implementar un nuevo estatuto de rentas.

Dentro de la iniciativa que contó con ocho votos a favor y solo el negativo del diputado Luis Peláez, se pretende cambiar entre otras cosas, el modelo de financiación de tres planteles que dependen de la administración departamental: el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia y la IU Digital de Antioquia.

Tras el primer round que logró pasar esta iniciativa no se hicieron esperar de nuevo las voces de rechazo, especialmente por la falta de claridades sobre cómo funcionará la política pública que busca establecer la Gobernación para que las instituciones reciban recursos directos del presupuesto del departamento en lugar del tributo territorial que actualmente rige, conocido como estampilla.

Uno de los diputados opositores a esta propuesta, Juan David Muñoz, expresó su inconformidad tras el rechazo a las proposiciones planteadas al proyecto e invitó a los estudiantes a movilizarse de cara al segundo y definitivo debate en plenaria que será en octubre.



"Gravísimo. No quisieron admitir ninguna de las proposiciones que ayudaba a salvar la financiación del Poli, de la IU Digital. Es inminente la desfinanciación de la universidad. Hay que movilizarse para inicios de octubre, segundo debate. Necesitamos a toda la comunidad universitaria movilizada", dijo Muñoz.

Desde la administración departamental, el secretario de Educación, Mauricio Alviar, ha defendido que el nuevo modelo no reducirá los recursos que estas instituciones vienen recibiendo con el mecanismo de estampilla y que por el contrario agilizará la llegada de los mismos para su apropiación presupuestal y ejecución.

"No se van a quitar recursos a estas dos instituciones, se van a sustituir por recursos propios, en una política pública que tiene tres componentes fundamentales: la ampliación de cupos, la mejora en la calidad y pertinencia de los programas, y la regionalización", argumentó el funcionario.

Durante 2024 producto de la estampilla el Politécnico Jaime Isaza recibió más de 9.100 millones de pesos, el Tecnológico de Antioquia 2.300 millones y la IU Digital más de 8.500 millones de pesos.