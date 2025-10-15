Que liga femenina se respete: polémica por fallo sobre atleta trans en club de voleibol antioqueño

Vanessa Zuluaga, presidenta de la Corporación Potros Sports, ha liderado un grupo de mujeres que buscan la nulidad de la decisión tomada por la Corte Constitucional respecto a la participación de deportistas transgénero en la liga de voleibol de Antioquia.

La Corte había ordenado estudiar "caso por caso" la participación de Emiliana Castrillón, una deportista trans. Sin embargo, Zuluaga y las organizaciones que representa están en desacuerdo y confirman que sí es posible impugnar la decisión de la alta Corte.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó que la acción que están llevando a cabo es una "nulidad del caso" porque no las tuvieron en cuenta al tomar esa determinación. Su posición se centra en la distinción entre el sexo biológico y la identidad de género.

La preocupación principal, según dijo, radica en las ventajas físicas inherentes a las personas nacidas biológicamente hombres, lo que representa "un riesgo para las mujeres porque están “ocupando” sus espacios.



Corte ordenó a la Liga Antioqueña de Voleibol eliminar norma que excluía a deportistas trans Foto: ImageFx

Zuluaga, quien también es jugadora, habló específicamente de las diferencias biológicas de este caso polémico que, además, abrió un debate en Colombia sobre si las atletas transgénero deberían o no poder participar en deportes con categorías femeninas.

"Biológicos son muy grandes y no es solamente de la testosterona de lo que estamos hablando, es que biológicamente somos muy diferentes", insistió Zuluaga.

Recalcó que los hombres tienen "una masa muscular mucho más grande” que las mujeres. Añadió que su capacidad pulmonar también es más grande, así como su corazón y que sus brazos son más largos.

La presidenta de Potros Sports aseguró que en estos casos tienen unas “diferencias morfológicas que no los da solamente la testosterona”.

Debido a esta situación, contó que, supuestamente, el equipo se vio afectado en el caso inicial de Emiliana Castrillón, quien empezó a jugar en su club. Zuluaga relató que fueron ellos quienes presentaron la reclamación.

“Nosotros fuimos los que en ese momento pusimos la carta. Dijimos: 'No jugamos, qué pena, son nacidas mujeres y Emiliana no es nacida mujer’”, relató.

La decisión de la Corte de estudiar caso por caso no brinda tranquilidad a las organizaciones de mujeres. Zuluaga explicó que esta aproximación es inviable para la liga, pues no tienen como hacer un seguimiento, según indicó.

"Lo que estamos buscando es que la liga femenina se respete. Nosotros no tenemos nada en contra de los transgéneros, pero que no se nos violen a nosotros tampoco nuestros derechos", puntualizó.

En términos de soluciones y ante las críticas, propuso que las personas trans participen en otras categorías.