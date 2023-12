Bajo engaños un hombre cruzó con su hija el Darién y la abandonó; fue rescatada en Costa Rica

Con el pretexto de que la traería a Medellín para sacarle el pasaporte y comprarle ropa, el papá de Melanny Castro, una menor de 8 años que residía con su mamá y su abuela en Apartadó, terminó en la inhóspita selva del del Darién.

Cuenta su abuela, Martha Cecilia López Morales, que al principio no desconfiaron del papá de la niña a pesar de que llevaba años sin aparecer y que por eso accedieron a que viajara con él el 20 de octubre.

No obstante, pasaron los días y no tenían noticias de su nieta, hasta que el 29 de octubre ella las llamó llorando a despedirse, pues iban rumbo a los Estados Unidos. Lo que no sabían es que lo estaban haciendo ilegalmente.

"Él se vino el 30 de octubre de Medellín a Necoclí a coger la vía del tapón del Darién. Pasó por todo Apartadó, por donde nosotros vivimos con la niña y ni siquiera fue capaz de decir una llamada ni nada, que se la iba a llevar robada, nada", denunció López.

Publicidad

Pasaron los días y la angustia incrementaba. Hasta que el 5 de noviembre recibieron una llamada de las autoridades de Costa Rica en la que les informaban que Melanny fue rescatada por Migración de ese país.

"Tenían la niña. que la niña se le habían quitado el papá, que la niña iba deshidratada, que él se había pasado por el tapón del Darién con la niña y por eso habían quitado la niña a él", dijo.

Actualmente la pequeña Melanny se encuentra en calidad de protegida en el Hogarcito Infantil Corredores, ubicado en Puntarenas, Corredores, Ciudad Neily, y aunque las autoridades de Costa Rica están dispuestas a entregarle la menor a la abuela, doña Martha no posee los recursos ni para sacar el pasaporte, por lo que hoy pide la ayuda del pueblo pues según ella ni el Gobierno ni el ICBF han querido tenderle una mano; quien desee ayudar, puede comunicarse con ella al celular 310 602 7277.

@ICBFColombia @MigracionCol solicito total voluntad y articulación para proceso de repatriación de niña migrante Melanny Castro de 8 años, retenida en Costa Rica y dejada allí por su padre después de atravesar Tapón del Darién. El dolor de su madre rompe el alma @petrogustavo — Camilo Calle. (@CamiloCalleO) December 19, 2023

Publicidad

Le puede interesar: