Rescatan en Quito a joven de Medellín secuestrada por hombre que conoció en discoteca

Una mujer de Medellín fue rescatada en Quito, Ecuador, luego de haber sido llevada con engaños por un hombre al que conoció en una discoteca de la ciudad. La joven, de 21 años, permaneció once días secuestrada y bajo amenazas de muerte.

Según la investigación, el hombre, identificado como “'eremy', se ganó la confianza de su víctima en una discoteca en Medellín y la convenció de viajar con él. Una vez en Quito, la retuvo en contra de su voluntad y la intimidó para impedir cualquier intento de escape, incluso presionándola para que se casara con él.

En medio de la angustia, la joven logró enviarle un mensaje de WhatsApp a su mamá contándole lo sucedido y alcanzó a compartir su ubicación, lo que fue clave para establecer la denuncia ante el Gaula.

Las autoridades activaron el mecanismo de cooperación internacional CIPSE, que permite intercambiar información entre agencias policiales de distintos países. Gracias a esta articulación, se logró ubicar a la mujer en un hotel en la capital ecuatoriana, donde se realizó el operativo de rescate.



La joven fue liberada sin lesiones de gravedad y el presunto secuestrador quedó bajo custodia de las autoridades ecuatorianas, mientras avanzan las investigaciones binacionales.