Rescataron a mono cariblanco al que le quebraron sus dientes en el Valle de Aburrá

Autoridades rescatan a un mono cariblanco al que le quebraron sus dientes en el Valle de Aburrá . Desde el 2024 hasta la fecha han ingresado 32 monos cariblancos al CAVR de fauna silvestre.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Este mono cariblanco no solo fue encontrado con fracturas en sus dientes, sino también con bajo peso, deshidratado, con su pelaje sucio y con diarrea, claros signos de maltrato animal, pues según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá , el primate también tenía un pañal y al parecer había sido arrancado de su entorno natural, para ser adquirido como mascota.

El mono fue llevado a un centro veterinario y actualmente se encuentra bajo observación debido a la condición crítica en la que fue encontrado y que es producto de la mala alimentación que tuvo durante su tiempo de cautiverio.

Según la autoridad ambiental, al revisar el estado de los dientes del mono, no solo se encontraron con que tenía varios fracturados, sino también con una grave infección en la encía que requirió que el primate fuera sometido a una cirugía de urgencia.

Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizó una petición a la ciudadanía para que eviten comprar especies de fauna silvestre durante esta Semana Santa, pues en esta temporada el tráfico de fauna se incrementa en un 25 %.

"La invitación es a todos los ciudadanos que durante esta época de Semana Santa protejamos los ecosistemas de los lugares que visitemos. No traigamos la fauna silvestre a vivir con nosotros, a ocupar lugares que no les corresponden, porque esto sin duda no solamente es una crueldad con los animales, sino que también tiene una afectación directa sobre la salud de las personas", expresó la directora.

Vale la pena recalcar, que según la autoridad ambiental, de los más de 1.100 animales que llegan mensualmente al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, el 16 % es de tenencia ilegal.