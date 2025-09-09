Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Responsables de asesinar a dos extranjeros en Medellín pagarán más de 20 años de cárcel

Responsables de asesinar a dos extranjeros en Medellín pagarán más de 20 años de cárcel

El ataque sicarial, ocurrido cerca a La Alpujarra en Medellín, también dejó a dos mujeres extranjeras.

Prisión por asesinar a dos extranjeros en Medellín.jpg
Prisión por asesinar a dos extranjeros en Medellín.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 02:54 p. m.

La Fiscalía General de la Nación indicó que luego de llegar a un preacuerdo, Kevin Aníbal Corrales Corrales y Daniel Santiago Rivero Agudelo fueron condenados a 22 años de prisión por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Los hombres son los responsables de perpetrar un ataque sicarial que dejó dos muertos y dos heridos en Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, los sentenciados se movilizaban en un taxi y varias motocicletas cuando lograron ejecutar el ataque armado que ocurrió en la madrugada del 30 de septiembre de 2024 en inmediaciones al Centro Administrativo La Alpujarra.

La Fiscalía General de la Nación logró establecer que los sicarios siguieron por varios minutos por el Centro de la capital de Antioquia a sus víctimas que finalmente fueron abordadas y baleadas por los delincuentes que posteriormente se dieron a la huida. Las pesquisas determinaron que una de las motos era conducida por Corrales y el taxi por Rivera.

El reporte oficial entregado en su momento muestra que producto del ataque sicarial dos ciudadanos extranjeros que iban en un vehículo particular murieron, mientras que dos mujeres, también foráneas, que los acompañaban resultaron gravemente heridas.

Finalmente, aunque los dos hombres condenados a más de 20 años de cárcel fueron capturados en noviembre del año anterior, aún se busca la responsabilidad intelectual y material de más personas que habrían participado en el crimen.

