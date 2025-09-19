Salsa, gastronomía y arte: agenda cultural de Antioquia para este fin de semana

Antioquia se prepara para un fin de semana lleno de música, sabores y tradición. Medellín y varios municipios de la región serán escenario de eventos que celebran la diversidad cultural y gastronómica del departamento, con actividades para todos los gustos

En Medellín, la Orquesta Filarmónica se transformará en una orquesta de salsa con un tributo a los grandes del género, con temas clásicos que sonarán en el Teatro El Tesoro, acompañados de voces y baile en vivo.

Vladimir Hurtado, principal de trombones de la Filarmed, amplió detalles del espacio musical: "Vamos a escuchar canciones que siempre hemos cantado y bailado. Una cordial invitación a las 7 de la noche, después tendremos una rumba salsera", dijo.

Al mismo tiempo, en el Oriente del departamento, se vivirá desde hoy el GastroFest 2025, un festival gratuito que reunirá a más de 90 marcas para que, durante tres días, los visitantes disfruten de platos típicos, catas de café y vino y talleres de cocina para toda la familia.



Esteban Gutiérrez, director del evento, cuenta qué tipo de sabores encontrarán los visitantes al Gastrofest: "Desde helados de aguacate, malteadas, productos típicos y tradicionales, hasta bebidas ancestrales. El Oriente merecía un espacio para consolidar todos estos sabores", señaló.

También en el Oriente, pero en el municipio de La Ceja, se tendrá el primer fin de semana de la versión 21 de la Feria del Arte con diferentes conciertos y exposiciones.

Finalmente, en el Suroeste, Venecia será epicentro de la 5.ª edición del Festival de Gastronomía y Cafés Especiales, un evento busca resaltar la riqueza cafetera de la subregión y fortalecer la economía.