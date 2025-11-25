En vivo
Se cayó contrato de más de $ 78.000 millones que mejoraría congestión vial en Itagüí

En Itagüí seguirá la congestión vial: se cayó el contrato de más de 78 mil millones de pesos para el intercambio vial de Fábricas Unidas que buscaba aliviar la movilidad en la autopista sur.

