Se cayó contrato de más de $ 78.000 millones que mejoraría congestión vial en Itagüí

En el sur del Valle de Aburrá seguirá la congestión vial, debido a que en Itagüí caducó el contrato de más de 78 mil millones de pesos para el intercambio vial que buscaba aliviar la movilidad en la autopista sur. La Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que este resultado era previsible por la falta de experiencia e incumplimientos del contratista..

El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Antioquia, José Fernando Villegas Hortal, aseguró que la caída del contrato no tomó por sorpresa al sector. Recordó que desde hace dos años habían advertido que el proceso de contratación tenía fallas de origen, debido a que fue llevado por una empresa industrial y comercial del Estado que, según explicó, no tenía la experiencia técnica para manejar un proyecto de esta magnitud.

"El resultado y la razón nos lo acaban de dar. El contrato ha sido caducado después de dos años por incumplimiento del contratista. Lo que mal empieza, mal termina. La recomendación de la Cámara es utilizar la Ley 80 para contratar las obras públicas", añadió.

Villegas insistió en que este tipo de obras se deben llevar a cabo con reglas claras y procesos abiertos, y no a través de convenios interadministrativos que según afirma terminan acomodando los términos para permitir un único gerente, afectando la transparencia.



Recordemos que, el intercambio vial de Fábricas Unidas, que se proyectaba entre la avenida Pilsen o calle 37B y la autopista Sur, sin embargo, el contratista nunca inició las obras lo que venía generando criticas y reparos desde el 2023. Incluso, desde la Escuela de Ingenieros de Antioquia ya se habían señalado problemas en el manejo de los recursos, la gestión predial y el modelo de ejecución.

Blu Radio consultó a la secretaria de Movilidad de Itagüí, quien indicó que primero debe reunirse con el secretario Jurídico para confirmar si el proceso ya quedó en firme. Añadió que, una vez tengan claridad, entregarán la versión oficial.