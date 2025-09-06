Sectores del licor y juegos azar en Antioquia advierten graves impactos por reforma tributaria

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) manifestó su preocupación frente al proyecto de reforma tributaria que adelanta el Gobierno nacional, advirtiendo que las medidas propuestas pondrían en riesgo la sostenibilidad de la industria licorera en el país.

Según la entidad, la reforma contempla un aumento en la tarifa de IVA para bebidas alcohólicas, que pasaría del 5% al 19%, además de un incremento significativo en el impuesto al consumo. Esto generaría un alza considerable en los precios al consumidor final, teniendo en cuenta que el aguardiente registraría un aumento superior al 48% y el ron subiría más del 45%.

Según el gerente Esteban Ramos, hoy en día una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml paga impuestos por $17.500. Con la reforma, esa cifra subiría a $33.000, solo en impuestos, por lo que alertó que la carga tributaria sobre los licores se incrementaría hasta en un 90%, volviendo insostenible el negocio.

Aguardiente de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Pero no es el único gremio que ha sentado su voz de protesta, o por ahora, de preocupación. Elizabeth Maya, presidenta de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, manifestó que desde ya prevén un desincentivo para los jugadores por el aumento de la retención en la fuente del 20% al 30%, (es decir 10 puntos más) para el pago de los premios y la propuesta de gravar con IVA los juegos operados por internet.

"En los juegos localizados, el incremento de dicha retención en la fuente no solo abre una puerta a la ilegalidad, sino que representa un fuerte desincentivo para los jugadores que participan en los establecimientos legales y autorizados por Coljuegos. Ya con la tarifa actual, resulta complejo explicarle a los jugadores que al momento de recibir un premio se les está descontando el 20%", advirtió la directiva.

Cornazar pidió al Gobierno nacional y al Congreso de la República que reconsideren estas medidas, teniendo en cuenta que este sector es generador de empleo formal y de aportes a la salud de los colombianos.

Finalmente, la FLA advirtió además que la medida podría traer consecuencias negativas para el país, como el aumento del contrabando, la proliferación de licor adulterado —con graves riesgos para la salud pública— y un impacto directo sobre la economía regional y el comercio del entretenimiento.