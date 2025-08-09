Seguridad en aeropuerto de Rionegro deja cinco extranjeros inadmitidos en Feria de las Flores

No solo hubo fiesta y eventos de ciudad, también protección a los menores de edad y un dispositivo especial por parte de las autoridades en Medellín durante la Feria de las Flores, que llegará a su fin este domingo 10 de agosto.

Según destacó la Policía Nacional, desplegó un dispositivo especial en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, a través del equipo Task Force, unidad especializada en la detección de riesgos y en la identificación de posibles amenazas a la seguridad de niños, niñas y adolescentes, logrando el monitoreo de 284 vuelos internacionales.

Feria de las Flores de Medellín 2025. Foto: Alcaldía de Medellín.

Además, se hicieron controles a 447 ciudadanos extranjeros y se logró la detección de 48 alertas relacionadas con la circulación de material de explotación sexual infantil en entornos digitales.

"Se realizó la verificación a 415 personas en los sistemas de notificación de Interpol y se llevaron a cabo intervenciones a 34 viviendas turísticas. Nuestro objetivo es claro, anticiparnos a las amenazas, fortalecer la seguridad aeroportuaria y garantizar que esta celebración se viva en un entorno confiable, seguro y en absoluta tranquilidad", detalló el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Durante este tiempo también se logró la inadmisión de cinco ciudadanos extranjeros: cuatro estadounidenses con alerta internacional registrada en la plataforma Angel Watch; así como un ciudadano chileno detectado mediante procesos internos de verificación migratoria.

Por otro lado, los uniformados efectuaron inspecciones de control a 34 viviendas turísticas, como parte de las acciones de verificación del cumplimiento normativo, ordenando la suspensión de la actividad en tres establecimientos por incumplir los requisitos legales para su funcionamiento.