"Sentí el golpe de la avalancha y no recuerdo más": sobreviviente a deslizamiento en Bello

En centros asistenciales de Medellín, Copacabana y Bello, se recuperan los ocho heridos en la tragedia de la Vereda Granizal, donde han confirmado la muerte de 13 personas. Blu Radio habló con uno de estos sobrevivientes que fue rescatado por la comunidad.

En medio de los escombros, la tierra, enseres y lodo, los organismos de socorro y la comunidad, utilizó lazos y arnés para crear un sistema para extraer a las 15 personas heridas en el punto del deslizamiento entre Bello y Medellín.

De ese total, ocho siguen en centros hospitalarios en tres municipios, luego de ser transportados en carros particulares, ambulancias desde lo alto de la montaña, como es el caso de José Ruíz Correa, que sobrevivió al deslizamiento que se llevó su casa, donde dormía en compañía de su esposa

"Estaba orándole a Dios, me acosté y ese momento sentí el golpe de la avalancha, ahí no pude recordar más, me golpee con piedras y escombros, la avalancha me sacó de la casa, se llevó la casa y quedé entre la piedra y los escombros, y ahí quedé tapado yo solo decía señor ayúdame, sácame de aquí y cuando sentí que me sacaron”, relató.

A pesar de la intensidad del movimiento en masa, solo tiene múltiples fracturas, por lo que aseguró que lo salvó un milagro.

“Yo veía la multitud que lloraba y la gente arrastrada por la avalancha, muertos, desaparecidos y heridos. La gente gritaba, clamaban al Dios poderoso, yo le dije a Dios que era su voluntad que partiera de esta tierra”, agregó el señor Ruíz Correa.

Johan Morales, urgentólogo del Hospital Marco Fidel Suárez entregó un reporte de salud de cuatro pacientes: “Recibimos cuatro pacientes víctimas del deslizamiento, de ellos tres adultos y un niño. el paciente pediátrico llegó con múltiples traumas llegó con múltiples traumas, se le realizó una tomografía de cráneo la cual resultó normal y está bajo observación neurológica”.

En el Hospital Santa Margarita de Copacabana, permanece uno de los heridos. profesionales trabajan para curarle las heridas tras el movimiento en masa.

“Fueron trasladados por los bomberos de Bello, ingresaron al servicio en estables condiciones, sin embargo una tenía lesiones abiertas con riesgo de amputación e inestabilidad hemodinámica”, relató Melissa Cano, líder asistencial del centro de salud.

Finalmente, en el caso de la ciudad de Medellín, en el Hospital San Vicente, permanecen dos afectados. uno menor de edad y otro mayor de edad.

Aunque a medida que las horas pasan y la cifra desalentadora de muertos y heridos aumenta, de los 15 remitidos a hospitales, a siete sobrevivientes ya les dieron de alta.