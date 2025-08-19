Siguen sin acuerdo: unos 500 niños están afectados por cese de actividades de funcionarios del ICBF

Siguen sin acuerdo: mientras por lo menos 500 niños y familias están afectados al día por cese de actividades de funcionarios del ICBF en Antioquia, sindicatos y dirección de la entidad no logran ponerse de acuerdo. Este martes será la segunda jornada de negociaciones, por lo que el paro continúa.

No se han registrado mayores avances en el pliego de peticiones tras una semana desde el anuncio de cese de actividades de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia, según indican, ante la falta de garantías en diferentes aspectos para la adecuada operación y atención de usuarios, especialmente menores de edad.

Una primera jornada de negociación se llevó a cabo el viernes y el segundo encuentro será este martes, en donde aunque el paro persiste, los manifestantes destacan cambios que empezaron a darse desde la dirección regional. Diego Bran, presidente del Sindicato de Defensores de Familia, uno de las organizaciones que hacen parte de los acercamientos con la administración nacional, admitió que el proceso inició en medio un ambiente dispuesto a la gestión y consecución de acuerdos.

Esto por la designación de una nueva directora encargada para la regional Antioquia. Se trata de Diana Catalina García, nutricionista quien venía siendo la líder del Ciclo de Vida y Nutrición y quien reemplazará a Diana Carolina Baloy, con quien según Bran no existía un buen relacionamiento.

“La directora anterior tenía una ruptura casi que total con sus los trabajadores, con los sindicatos o por la forma de su gobernanza y por situaciones de acoso laboral y sindical. Entonces, es lo que hoy de pronto se logró”, aseguró.

Bran explicó que avanzan en el proceso de empalme en la dirección y se espera una importante gestión por parte de García en medio de las conversaciones sobre varios puntos a discutir en materia de personal, infraestructura y presupuesto para la operación.

Publicidad

“Avance realmente muy poquitos, buena disposición y diálogo y gestiones, pero resultados poquitos y eso es lo que en el instituto ya se ha vuelto a carrera y por eso la asamblea determinó con lo que con lo que ha sido ofrecido por la administración nacional continuar ese”, insistió.

Aunque la administración saliente del ICBF aseguró que los servicios en los diferentes centros se seguían prestando sin contratiempos, organizaciones líderes del cese de actividades aseguran que solo se están atendiendo casos urgentes y procesos vitales para restablecimiento de derechos de menores de edad están paralizados generando un riesgo de colapso en las comisarías. La situación estaría afectando a unas 500 familias diariamente.