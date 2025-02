Sinsabor en gremios del Suroeste tras disputa en Támesis por resolución de MinAgricultura

Lo que comenzó como una iniciativa del mismo Concejo Municipal de Támesis terminó en una batalla campal entre el gobierno departamental y el Nacional. En cambio, para algunos representantes de gremios asistentes no se lograron despejar las dudas sobre la resolución 377 de 2024 que identifica la Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el Suroeste de Antioquia.

En medio de los cuestionamientos de las diferentes localidades que hacen parte de las 250.000 hectáreas que esta figura se propone intervenir, gremios como el cafetero manifestaron seguir teniendo dudas. Alonso Suárez, de dignidad Cafetera, señaló que no se despejó la preocupación que tienen los 220.000 productores de café en el Suroeste sobre si esto implica o no que se limite qué se debe sembrar o no en lo que serán las áreas de producción de alimentos.

"La idea era concertar, pero la verdad eso se convirtió en un campo de batalla. Una gente defendía la resolución 377, porque decían que eso los protegía de la minería y otra gente en contra de eso, donde unos defendían y otros atacaban y el tema fue que al final hubo una confrontación entre el ministerio y la gobernación y no se llegó a ningún acuerdo", indicó Suárez.

María Fernanda Sierra, integrante del colectivo Imagina Jericó , señaló que, aunque al inicio el encuentro sí estaba abordando la voz ciudadana, se tornó en una discusión entre mandatarios e intervenciones de alcaldes que respaldaban al gobernador Andrés Julián Rendón.

"Había muchos alcaldes que ni siquiera eran de la subregión del Suroeste, había varios del oriente, incluso, en las intervenciones que, al final, se acortaron después como de toda esa tensión que hubo en este momento, pues habló solamente un alcalde del Suroeste y el otro alcalde que habló fue el de Sonsón", expuso Sierra

La lideresa de este colectivo medioambiental manifestó que sí ha habido espacios de socialización (previos a este a los que ha podido asistir) y que han dado claridades en la región, aunque aún está por saberse si limitará la minería a propósito de la lucha que han sostenido en Jericó en contra del distrito minero que se pretende instaurar allí.

Desde el Comité Intergremial de Antioquia, que congregan a 35 gremios del departamento, manifestaron su preocupación por que las APPA van, en su concepto, a paralizar la economía y a generar una crisis social.

