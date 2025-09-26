Suspenden servicios en hospital de Frontino, Antioquia, tras asesinato de radiólogo

Hay consternación en el Occidente de Antioquia tras los hechos violentos de las últimas horas de los que fue víctima el personal de la salud del Hospital María Antonia Toro de Elejalde del municipio de Frontino.

Según el reporte de las autoridades, un hombre identificado como Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años de edad, ingresó con un cuchillo a las instalaciones de la institución tratando de amenazar al personal y preguntando por unos menores de edad que no estaban allí.

Sin embargo, en medio de su alto grado de exaltación, Rojas salió del centro médico y empezó atacar el vehículo de Ricardo León Cuartas, tecnólogo en rayos X del hospital que, aunque no estaba de servicio, llegó rápidamente para verificar lo que sucedía, pues vivía al frente del hospital, en el barrio Juan XXIII.

Allí, en medio del intento del profesional de la salud por detener al agresor, resultó gravemente herido y falleció en Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde estaba siendo atendido tras ser remitido desde el San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.



Diego Fernando Goez, gerente del Hospital de Frontino, rechazó este ataque e informó que este viernes 26 de septiembre estarán suspendidos de todos los servicios ambulatorios y de consulta externa en la institución, al tiempo que avanzan las investigaciones de las autoridades.

"Nos unimos como entidad hospitalaria y como administración municipal lamentando profundamente esta pérdida. Ya estos hechos están siendo materia de investigación por las autoridades y no se presentaron en el marco del ejercicio misional del hospital", declaró el directivo.

A pesar de haber huido del lugar, el presunto responsable de la agresión fue capturado y está a la espera de ser judicializado posiblemente por el delito de homicidio agravado ya que al momento de ser requerido se halló en su poder un arma blanca con la que habría atentado contra Ricardo León Cuartas, quien era oriundo de Dabeiba.