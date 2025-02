Tatuadoras de Medellín denuncian que extranjero las acosa por redes sociales y está en el país

Una situación que se venía repitiendo para las tatuadoras de Medellín y el Valle de Aburrá llamó la atención entre su gremio: un hombre extranjero las contacta por su número de trabajo y les envía mensajes de acoso, con fotografías de sus partes íntimas.

María Fernanda Vélez, una de las tatuadoras de la ciudad, narró que mientras intentan publicar en sus redes sociales y mostrar su trabajo, respondiendo también los mensajes directos, se encuentran con este tipo de situaciones que son un irrespeto para su labor.

"Todas estamos indignadas, estamos cansadas porque es que uno humildemente intentaba hacer cotizaciones, montar contenido, responder comentarios y que llegue un sujeto de estos, así de la nada, a mostrarnos sus genitales, es algo muy grotesco para nosotras y es una falta de respeto para nuestro trabajo", dijo.

Según cuentan voceras de estas denuncias que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, desde el 2019 vienen documentando este caso, pero ahora sienten temor luego de que se conociera que este hombre se encuentra en la ciudad, según información preliminar hospedado en un hotel del barrio El Poblado. Susana Moncada Sánchez, tatuadora de la ciudad, contó que también se vienen registrando denuncias de sus pares en ciudades como Cali, Manizales, Bucaramanga y Bogotá.

"Necesitamos resultados reales, que cuando hagamos la denuncia pase algo con estas personas. Todas tenemos una denuncia en Fiscalía. Somos 70 tatuadoras que estamos en este grupo y que estamos unidas con denuncias legales. ¿Qué va a hacer la Alcaldía? Necesitamos garantías reales para sentirnos seguras en nuestros negocios", aseguró.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, manifestó en su cuenta de X que ya están acompañando a las denunciantes, con atención psicológica y asesoría jurídica, a la par que rechazó “cualquier forma de violencia contra las mujeres”. Frente a esto, Moncada aseguró que sí están recibiendo estas ayudas, pero que lo que se requiere son acciones contundentes o de restricción ante el temor que les genera que este extranjero se aparezca en alguno de sus negocios.

"Ojo que sí es grave. No es solo bloquear y ya. Si yo no hubiera visto sus denuncias le hubiera hecho una cita a este tipo y yo tengo mi estudio en una parte de la casa y vivo sola. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiese reconocido, le hubiera dado la cita a un sujeto que no le importa ser denunciado y yo sola en Santa Elena con él? Estuve cerca de quien sabe que tragedia entonces gracias chicas por ser valientes y alertar a la comunidad", dijo otra de las tatuadoras, en las redes sociales.

Por ahora, la solicitud es que se verifiquen los antecedentes de estas personas y, de ser el caso, sean deportados a sus países de origen.