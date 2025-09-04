Tenemos miedo a los ataques terroristas: transportadores por quema de camiones en vía a Chocó

Ataque terrorista en la vía Quibdó - Pereira tiene en vilo a los transportes de carga: Piden mayor protección por parte de las autoridades. En Chocó se investiga si los tres vehículos incinerados hacen parte de la empresa D1, como ocurrió meses atrás.

La situación de orden público en las vías de Chocó sigue siendo la mayor preocupación que tienen las autoridades y más si se tiene en cuenta que recientemente hombres armados, al parecer, del ELN intimidaron a los conductores de tres vehículos, los bajaron de sus camiones y luego los incineraron en la vía Quibdó - Pereira.

Aunque ninguna persona resultó herida durante el ataque terrorista, el miedo en esta vía nacional es latente para los conductores de carga que a lo largo del 2025 han tenido que vivir con el temor de que sus vehículos se han hostigados o quemados por grupos armados que ya han cometido este tipo de atentados en repetidas ocasiones.

Walter Arango, vocero de los transportadores de Quibdó, indicó que lo que más piden es que haya presencia de la Fuerza Pública, ya que este nuevo ataque ha acrecentado el miedo de muchos conductores de viajar por las carreteras de Chocó.

“Es muy complicado porque este día hace falta mucha presencia de la fuerza pública, las 24 horas. Allí como en ese corredor vial son muchas veces la que se ha visto la presencia de estos grupos al margen de la ley”, aseguró el señor Arango.

Por su parte, mientras se retoma el control en esta importante vía de carácter nacional, las autoridades departamentales están buscando determinar si el hecho ocasionado por el ELN está relacionado con las amenazas que hizo el grupo armado a las tiendas D1 de quemar sus vehículos por el no pago de extorsiones.

Finalmente, desde Chocó esperan que con la presencia del Ejército Nacional en el corredor vial se pueda llevar tranquilidad a las comunidades y conductores y que así se pueda continuar de manera efectiva el tránsito de vehículos de carga por esta zona del departamento a pesar de los hechos recientes.