Terremoto dejó 22 sedes de alcaldías afectadas en Antioquia: La Pintada, la más crítica

El terremoto registrado este lunes en Colombia continúa dejando un amplio balance de afectaciones en Antioquia, donde 90 municipios han reportado daños en viviendas, infraestructura pública y edificaciones destinadas a la prestación de servicios de las personas.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Gobernación de Antioquia y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, uno de los sectores afectados corresponde a las sedes de las administraciones municipales, pues 22 infraestructuras de alcaldías presentan daños como consecuencia del movimiento telúrico.

Entre los casos que requieren especial atención está la Alcaldía de La Pintada, donde los equipos técnicos realizaron una evaluación de riesgos y recomendaron la evacuación de las instalaciones. El reporte de la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

"1500 viviendas con afectaciones, alrededor de 250 instituciones educativas también con afectaciones, y 21 centros hospitalarios que presentan alguna afectación. Ya estamos organizando toda la logística y el aprestamiento para hacer visita prioritaria a los centros hospitalarios, básicamente, a los que presentan mayores afectaciones en el departamento de Antioquia", apuntó.



La infraestructura de seguridad también sufrió impactos, ya que el balance oficial cuenta cuatro estaciones de Policía afectadas, mientras que tres casas de la cultura, ubicadas en Zaragoza, Yolombó y Anzá, presentan daños.

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A esto se suman siete escenarios deportivos impactados, afectando espacios destinados a actividades culturales, recreativas y deportivas de las comunidades.

La Gobernación de Antioquia anunció que, mediante un banco de materiales y en articulación con los municipios, se busca apoyar las reparaciones necesarias. Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las autoridades mantienen el monitoreo de las estructuras para reducir riesgos en los municipios afectados.