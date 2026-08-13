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Terremoto dejó 22 sedes de alcaldías afectadas en Antioquia: La Pintada, la más crítica

También hay afectaciones en estaciones de Policía y escenarios deportivos. La cifra de viviendas damnificadas por el fuerte sismo ya alcanza las 1.500.

Daños por terremoto en Antioquia- sedes de Alcaldías
Daños en sedes de alcaldías de Antioquia por terremoto.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

El terremoto registrado este lunes en Colombia continúa dejando un amplio balance de afectaciones en Antioquia, donde 90 municipios han reportado daños en viviendas, infraestructura pública y edificaciones destinadas a la prestación de servicios de las personas.

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De acuerdo con el más reciente reporte de la Gobernación de Antioquia y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, uno de los sectores afectados corresponde a las sedes de las administraciones municipales, pues 22 infraestructuras de alcaldías presentan daños como consecuencia del movimiento telúrico.

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Entre los casos que requieren especial atención está la Alcaldía de La Pintada, donde los equipos técnicos realizaron una evaluación de riesgos y recomendaron la evacuación de las instalaciones. El reporte de la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

"1500 viviendas con afectaciones, alrededor de 250 instituciones educativas también con afectaciones, y 21 centros hospitalarios que presentan alguna afectación. Ya estamos organizando toda la logística y el aprestamiento para hacer visita prioritaria a los centros hospitalarios, básicamente, a los que presentan mayores afectaciones en el departamento de Antioquia", apuntó.

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La infraestructura de seguridad también sufrió impactos, ya que el balance oficial cuenta cuatro estaciones de Policía afectadas, mientras que tres casas de la cultura, ubicadas en Zaragoza, Yolombó y Anzá, presentan daños.

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A esto se suman siete escenarios deportivos impactados, afectando espacios destinados a actividades culturales, recreativas y deportivas de las comunidades.

La Gobernación de Antioquia anunció que, mediante un banco de materiales y en articulación con los municipios, se busca apoyar las reparaciones necesarias. Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las autoridades mantienen el monitoreo de las estructuras para reducir riesgos en los municipios afectados.

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