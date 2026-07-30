Transportadores y gremios, en incertidumbre por operación de Invías en peajes del Oriente

A pocas horas de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) asuma la administración de los peajes y corredores viales del Oriente antioqueño, crece la preocupación entre transportadores, gremios económicos y autoridades locales por la capacidad de la entidad para operar una de las vías más importantes del departamento.

Desde las 00:00 del 1 de agosto, Invías recibirá la concesión que durante más de dos décadas estuvo en manos de Devimed. Uno de los principales cambios durante la transición será el sistema de recaudo, pues el pago en los peajes se realizará únicamente en efectivo mientras se completa la migración de la plataforma tecnológica hacia los sistemas del Estado.

Aunque Invías aseguró que esta medida será temporal y solo se extenderá durante algunas horas, representantes del sector transporte advierten que la eliminación momentánea del pago electrónico afectará la movilidad y reducirá la competitividad del Oriente antioqueño, al incrementar los tiempos de paso en las estaciones de peaje.

"Desde la Asociación de Transportes de Pasajeros hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que garantice una transición responsable antes de la reversión de la concesión Devimed. No estamos defendiendo al concesionario; estamos defendiendo la seguridad vial, la movilidad y miles de usuarios que hacen uso de este importante corredor vial del oriente antioqueño", expresó Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA).



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El dirigente agregó que "el mismo Invías ha manifestado no tener los recursos suficientes para poder asumir integralmente esta operación", por lo que solicitó que "ninguna reversión se realice antes de garantizar la ejecución de las obras que el Oriente necesita".

Las inquietudes también fueron compartidas por Fenalco Antioquia. Su directora, María José Bernal, aseguró que "el Invías ya ha expresado públicamente que no tiene recursos para asumir esta vía, que es transversal para la competitividad no solo del Oriente antioqueño, sino de todo nuestro departamento. Es momento de tomar decisiones y entender cuáles son las mejores para el futuro de la infraestructura de nuestro departamento".

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En la misma línea se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió al Gobierno Nacional que la infraestructura vial sea entregada al departamento para garantizar la continuidad de los estándares de mantenimiento y conservación alcanzados durante la concesión. Además, señaló que "el Instituto, que se ha comprometido para una transición ágil en el pago de los peajes, debe actuar con prontitud".

La medida impactará los peajes de Copacabana, ubicado sobre la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Guarne, y el de Las Palmas, entre Medellín y el Oriente antioqueño, donde durante las primeras horas de operación únicamente se recibirá dinero en efectivo.