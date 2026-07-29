Confirman reactivación de dos peajes en Santander; gobernación concilia con Oiba y Curití

Después de cerca de diez meses de protestas y de mantener las talanqueras levantadas como medida de presión por el deterioro de la vía, este 30 y 31 de julio se reanudará el cobro en los peajes de Curos y Rioblanco, ubicados sobre la Ruta 45A, según lo confirmó la Gobernación de Santander tras una mesa de conciliación.

El recaudo se había suspendido mientras los manifestantes exigían inversiones y el cumplimiento de los compromisos para mejorar la infraestructura.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que al encuentro asistieron representantes de la Alianza de Transportadores de la Ruta 45A, quienes firmaron un acuerdo para avanzar en el restablecimiento del cobro y mantener abiertas las mesas de seguimiento con la Gobernación, Invías y la Procuraduría, entidad que realizará acompañamiento semanal al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

"Después de nueve meses de esta protesta es muy importante mantener el diálogo y hacer el debido acompañamiento a los compromisos pactados", señaló el funcionario en entrevista con Blu Radio.



Hernández precisó que la incertidumbre persiste únicamente frente al peaje de Curití. Explicó que uno de los líderes manifestó que no participó en la reunión de la Procuraduría y cuestionó que no hubiera sido convocado, por lo que este miércoles se desarrolla una nueva mesa de diálogo en Oiba con esa veeduría para revisar la situación.

No obstante, indicó que, según la información entregada por otro de los líderes del movimiento, las comunidades permitirán la reactivación del cobro en el peaje de Curos desde este 30 de julio y en Rioblanco (Tres Piedras) a partir del 31 de julio.

El funcionario agregó que el objetivo es recuperar la normalidad en el corredor vial y garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de la carretera, al tiempo que continúan las gestiones para que el Gobierno Nacional cumpla con las obras priorizadas en este importante eje vial del departamento.

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Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reiteró que la Ruta 45A es responsabilidad del Gobierno Nacional e insistió en la necesidad de que los recursos recaudados entre Bucaramanga y Barbosa se inviertan en ese corredor, a través del convenio Los Comuneros.

El mandatario también reveló que, tras el mensaje del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien anunció su intención de trabajar por Santander y apoyar la recuperación de la infraestructura vial, las comunidades expresaron su disposición de permitir nuevamente el cobro en los peajes.