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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras combates con el Frente 18 en Ituango, el Ejército halló enorme caleta de municiones

Tras combates con el Frente 18 en Ituango, el Ejército halló enorme caleta de municiones

En otro operativo fueron destruidos cinco laboratorios de base de coca en el departamento de Chocó.

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