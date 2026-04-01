Tras combates con el Frente 18 en Ituango, el Ejército halló enorme caleta de municiones

La Séptima División del Ejército Nacional informó que en las últimas horas logró asestar dos golpes en los departamentos de Antioquia y Chocó contra las disidencias de alias 'Iván Mordisco' y el Clan del Golfo. El más importante ocurrió en el municipio de Ituango, en la vereda El Torrente.

En esta zona del Norte antioqueño se produjo un combate entre la Fuerza Pública y los integrantes del Frente 18, allí y después de que cesaran los disparos se halló una enorme caleta con armamento como una AK-47 y más de 5.500 cartuchos de diferentes calibres.

Aunque en este lugar de Antioquia no se reportaron muertes ni delincuentes abatidos, las autoridades destacan que este tipo de operativos permiten golpear con contundencia el accionar armado de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' que ha intentando fortalecer en la región.

Por su parte, en la vereda Cuqueminas del municipio de Unguía en el departamento de Chocó las tropas del Batallón de Infantería Voltígeros lograron ubicar y posteriormente destruir cinco laboratorios para el procesamiento de pasta a base de coca.



Según las Fuerzas Militares, la operación en zona rural del Chocó se dio por labores de inteligencia que permitieron afectar de manera directa a las economías ilícitas de la Subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo que financiaba su accionar terrorista con esta actividad ilegal.